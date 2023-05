Tình duyên gây chú ý của diễn viên Trung Dũng

Mới đây, mạng xã hội rộ tin đồn diễn viên Trung Dũng công khai bản thân là người trong cộng đồng LGBT. Đối mặt với tin đồn, anh chia sẻ trên Người lao động: "Đó là những thông tin vô căn cứ”. Ảnh: FBNV Trên Dân Việt, Trung Dũng nói thêm tin đồn bắt nguồn từ bộ phim “Lạc giới”. Trong phim, nhân vật của Trung Dũng công khai giới tính và có mối tình với nhân vật do Bình An đóng. Ảnh: Zing Trung Dũng sống kín tiếng. Năm 2014, nam diễn viên lần đầu tiết lộ có vợ và con 8 tuổi ở Mỹ. Vợ Trung Dũng là fan của anh và chuyện có con là ngoài ý muốn. Mỗi năm nam diễn viên qua Mỹ hai lần cùng vợ con. Tuy nhiên, đến năm 2016, trong một cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, anh thừa nhận đã ly hôn hơn 1 năm. Ảnh: FBNV “Nguyên nhân chia tay tất cả là do tôi cả, vì tính cách mình cũng hay nổi loạn và sớm nắng chiều mưa. Hơn nữa, một điều vô cùng quan trọng là những người làm nghệ thuật hay vắng nhà, họ cũng có nhiều mối quan hệ bên ngoài nên người bạn đời có thể sẽ khó chấp nhận những điều đó hơn”, Trung Dũng tâm sự về cuộc hôn nhân tan vỡ. Ảnh: FBNVCon trai Trung Dũng ở với mẹ. “Tôi đã có một đứa con năm nay 12 tuổi và vẫn giữ liên lạc dù đã lâu không còn gặp mặt. Tôi mong con sau này lớn lên, hiểu chuyện thì hai cha con sẽ đoàn tụ. Ông trời đã cho tôi một đứa con nhưng không cho gần con thì cũng không nên cưỡng cầu”, Trung Dũng từng chia sẻ trên VTC News về mối quan hệ với con trai. Ảnh: FBNV Tháng 7/2022, Trung Dũng chia sẻ, anh đang yêu xa. “Người yêu hiện tại nhỏ tuổi hơn tôi khá nhiều. Tôi để người ấy được thoải mái, tự do và không muốn kiểm soát”, anh kể. Ảnh: FBNV Trung Dũng kể, anh từng yêu một người và đã tính đến chuyện cưới, tuy nhiên nhiều chuyện xảy ra nên cả hai quyết định chia tay. Sau đó, nam diễn viên không nghĩ tới chuyện cưới hỏi nữa. Ảnh: FBNV Sau khi đóng chung phim “Gạo nếp gạo tẻ”, Trung Dũng và Thúy Ngân vướng tin đồn hẹn hò. Trung Dũng cho biết, cả hai có cảm xúc khi làm việc chung với nhau nhưng chưa đến mức yêu. Nam diễn viên cũng giải thích thông tin ngủ chung với Thúy Ngân khi đi quay phim. “Tôi đâu có nói ngủ chung với một mình cô ấy. Đoàn làm phim có rất nhiều người và chúng tôi đều ở chung một phòng, chỉ vậy thôi”, anh nói. Ảnh: Tổ quốc Xem video giới thiệu phim "Gạo nếp gạo tẻ 2". Nguồn HTV2/ Vie Channel

Mới đây, mạng xã hội rộ tin đồn diễn viên Trung Dũng công khai bản thân là người trong cộng đồng LGBT. Đối mặt với tin đồn, anh chia sẻ trên Người lao động: "Đó là những thông tin vô căn cứ”. Ảnh: FBNV Trên Dân Việt, Trung Dũng nói thêm tin đồn bắt nguồn từ bộ phim “Lạc giới”. Trong phim, nhân vật của Trung Dũng công khai giới tính và có mối tình với nhân vật do Bình An đóng. Ảnh: Zing Trung Dũng sống kín tiếng. Năm 2014, nam diễn viên lần đầu tiết lộ có vợ và con 8 tuổi ở Mỹ. Vợ Trung Dũng là fan của anh và chuyện có con là ngoài ý muốn. Mỗi năm nam diễn viên qua Mỹ hai lần cùng vợ con. Tuy nhiên, đến năm 2016, trong một cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, anh thừa nhận đã ly hôn hơn 1 năm. Ảnh: FBNV “Nguyên nhân chia tay tất cả là do tôi cả, vì tính cách mình cũng hay nổi loạn và sớm nắng chiều mưa. Hơn nữa, một điều vô cùng quan trọng là những người làm nghệ thuật hay vắng nhà, họ cũng có nhiều mối quan hệ bên ngoài nên người bạn đời có thể sẽ khó chấp nhận những điều đó hơn”, Trung Dũng tâm sự về cuộc hôn nhân tan vỡ. Ảnh: FBNV Con trai Trung Dũng ở với mẹ. “Tôi đã có một đứa con năm nay 12 tuổi và vẫn giữ liên lạc dù đã lâu không còn gặp mặt. Tôi mong con sau này lớn lên, hiểu chuyện thì hai cha con sẽ đoàn tụ. Ông trời đã cho tôi một đứa con nhưng không cho gần con thì cũng không nên cưỡng cầu”, Trung Dũng từng chia sẻ trên VTC News về mối quan hệ với con trai. Ảnh: FBNV Tháng 7/2022, Trung Dũng chia sẻ, anh đang yêu xa. “Người yêu hiện tại nhỏ tuổi hơn tôi khá nhiều. Tôi để người ấy được thoải mái, tự do và không muốn kiểm soát”, anh kể. Ảnh: FBNV Trung Dũng kể, anh từng yêu một người và đã tính đến chuyện cưới, tuy nhiên nhiều chuyện xảy ra nên cả hai quyết định chia tay. Sau đó, nam diễn viên không nghĩ tới chuyện cưới hỏi nữa. Ảnh: FBNV Sau khi đóng chung phim “Gạo nếp gạo tẻ”, Trung Dũng và Thúy Ngân vướng tin đồn hẹn hò. Trung Dũng cho biết, cả hai có cảm xúc khi làm việc chung với nhau nhưng chưa đến mức yêu. Nam diễn viên cũng giải thích thông tin ngủ chung với Thúy Ngân khi đi quay phim. “Tôi đâu có nói ngủ chung với một mình cô ấy. Đoàn làm phim có rất nhiều người và chúng tôi đều ở chung một phòng, chỉ vậy thôi”, anh nói. Ảnh: Tổ quốc Xem video giới thiệu phim "Gạo nếp gạo tẻ 2". Nguồn HTV2/ Vie Channel