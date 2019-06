Tiếp tục hở bạo, Ngọc Trinh đáp trả gắt khi bị ném đá

Dù bị ném đá tơi tả vì mặc hở hang, thô tục tại Cannes nhưng Ngọc Trinh vẫn lựa chọn gu thời trang hở bạo khi xuất hiện tại sự kiện tối ngày 2/6. Tại sự kiện, chân dài gốc Trà Vinh mặc trang phục được biến tấu từ đồ bơi và vải lưới. Hình ảnh Ngọc Trinh diện trang phục như đồ bơi dự sự kiện gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đa phần ý kiến cho rằng chiếc váy giúp Ngọc Trinh khoe vẻ gợi cảm nhưng không phù hợp để dự sự kiện. Ảnh: Yan Sở hữu vóc dáng nuột nà nên Ngọc Trinh tỏ ra rất tự tin diện trang phục hở bạo. Nữ diễn viên phim "Vòng eo 56" dường như đã lường trước được những ý kiến trái chiều về bộ trang phục như đồ bơi. Để đáp trả antifan, Ngọc Trinh dã chế lời bài hát "I am diva" của ca sĩ Thu Minh.

"Tôi mặc như vậy vì tôi thích. Tóc tai như vậy vì tôi thích. Mặc kệ hết những người đánh giá. Ok mình nói với nó thế này. I love my body. I love my skin. Nếu em tự tin tỏa sáng. Để ai cũng phải thèm giống em", Ngọc Trinh viết trên trang cá nhân. Cách đây ít lâu, khi xuất hiện trên thảm đỏ Cannes, Ngọc Trinh cũng bị ném đá không thương tiếc vì trang phục sốc. Trên thảm đỏ của liên hoan phim quốc tế, Ngọc Trinh mặc trang phục xuyên thấu, để lộ vòng 3 gây phản cảm. Giữa ồn ào, chân dài gốc Trà Vinh cho rằng cô là nữ hoàng nội y nên việc mặc như vậy là bình thường. Từ khi vướng ồn ào mặc hở hang tại Cannes, hình ảnh Ngọc Trinh trong mắt công chúng ngày càng xấu đi. Xem video "Ngọc Trinh mơ làm ca sĩ?". Nguồn Youtube/vtc

