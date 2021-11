Thủy Tiên hạnh phúc đón sinh nhật bên chồng giữa ồn ào từ thiện

Trên trang cá nhân, Công Vinh vừa chia sẻ hình ảnh chúc mừng sinh nhật Thủy Tiên. Trong ảnh, nữ ca sĩ hạnh phúc tựa đầu vào ông xã giữa khung cảnh trang hoàng như đám cưới. (Ảnh: Công Vinh) Chồng Thủy Tiên chia sẻ: "Nhiều lúc cũng ghen tị với vợ vì có 1 FC vừa thương bả mà vừa khéo tay, vừa tuyệt vời hết sức. Năm nay FC bả nhờ mình dụ bả đi ra ngoài mấy tiếng để làm cho bả 1 cái surprise... kết quả là mình surprise hơn cả bả. Chụp ké sinh nhật bả mà tui tưởng chụp đám cưới của tui không đó mọi người. FC bả cắm từng cái hoa theo ý nghĩa chủ đề theo các ca khúc của bả. Ước gì mình cũng được như thế vì mình cũng đẹp trai mà sao ế quá. Chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ". (Ảnh Công lý và Xã hội) Được FC bí mật tổ chức sinh nhật, ca sĩ Thủy Tiên ngạc nhiên, vỡ òa hạnh phúc. (Ảnh Công lý và Xã hội) Nữ ca sĩ tươi rói trong ngày bước sang tuổi mới. (Ảnh Công lý và Xã hội) Giữa ồn ào từ thiện Thủy Tiên may mắn khi luôn có ông xã và FC bên cạnh tin tưởng, động viên tinh thần. (Ảnh Công lý và Xã hội) Thời gian gần đây, Thủy Tiên - Công Vinh trở thành tâm điểm dư luận khi vướng ồn ào chuyện kêu gọi quyên góp và giải ngân tiền từ thiện miền Trung năm 2020. Giữa lùm xùm, Thủy Tiên hạn chế chia sẻ hình ảnh đời tư. Gần đây, Công Vinh tiết lộ khoảnh khắc đời thường được bà xã cắt tóc. Hình ảnh hiếm hoi Thủy Tiên chia sẻ trên mạng xã hội là phút bình yên bên chồng con. Liên quan đến ồn ào từ thiện của nghệ sĩ, Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, rà soát. Theo đó, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với 7 tỉnh gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác định số tiền, hàng mà các cá nhân tiến hành cứu trợ, từ thiện đợt lũ lụt 2020, trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Thủy Tiên.Xem video "Thủy Tiên - Công Vinh livestream sao kê từ thiện". Nguồn Thủy Tiên

