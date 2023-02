Thùy Anh kéo ba vali quần áo đến phim trường “Đừng nói khi yêu“

Trong phim " Đừng nói khi yêu", nhân vật Ly do Thùy Anh đảm nhận không chỉ tạo thiện cảm nhờ tính cách lém lỉnh và tử tế, tình cảm với bạn bè, mà còn ghi điểm với phần visual tối giản nhưng thời thượng. Cô nàng gây ấn tượng với mái tóc dài xoăn nhẹ, cặp mắt kính mang đến vẻ hack tuổi. Dù trung thành với set đồ sơ mi phối áo len gile và quần jeans, quần baggy, Thùy Anh không gây cảm giác nhàm chán. Nhờ sự linh động phối đồ qua từng tập phim, cô tạo nên diện mạo một gen Z cá tính, năng động, lém lỉnh và có chút bướng bỉnh. Chia sẻ về tủ đồ của mình trong "Đừng nói khi yêu", Thùy Anh nói cô rất vui khi nhiều khán giả trẻ khen cô mặc đẹp và tham khảo gu thời trang của cô trên màn ảnh. Nữ diễn viên tự hào khoe cô tự lên ý tưởng cho tạo hình của mình và xin thêm tư vấn từ stylist Hoa July. Trong suy nghĩ của Thùy Anh, phục trang không được màu mè, diêm dúa nhưng phải giữ chất nữ tính nhất định của cô thợ bánh Ly. Ngoài ra, các bộ đồ phải có tính ứng dụng cao, dù mặc đi làm hay đi chơi đều thoải mái. Đối với Thùy Anh, đây là vai diễn quan trọng trong sự nghiệp. Vậy nên, cô muốn đầu tư trọn vẹn cho nhân vật, từ hình ảnh đến diễn xuất. Ngoài số trang phục được tài trợ, nữ diễn viên bỏ tiền túi sắm khoảng 80% tủ đồ cho vai diễn. Những ngày đầu ra Hà Nội quay phim, cô lướt mạng mỗi ngày để “săn đồ”. Hiện tại, Thùy Anh để sẵn ba vali quần áo trên trường quay "Đừng nói khi yêu". Chiếm phần nhiều trong đó là áo len gile với hơn 20 chiếc màu sắc đa dạng. Thùy Anh hy vọng những gam màu đổi khác qua từng cảnh quay sẽ phản ánh cuộc sống tươi sáng, cảm xúc đa sắc của nhân vật Ly. “Tôi mặc mãi chưa hết đồ mà cũng vẫn thấy không đủ”, nữ diễn viên kể. Ngoài sắm sửa áo quần cho vai diễn, Thùy Anh tự túc trong vai trò stylist của chính mình. Cô cảm thấy may mắn vì có một trợ lý am hiểu thời trang và hợp gu cô, giúp cô mix đồ mỗi lần cô bận với lịch quay dày đặc. Khi đạo diễn Bùi Tiến Huy nói muốn nhân vật Ly đeo kính, Thùy Anh đã chuẩn bị sẵn 8 chiếc kính, mang từ TP HCM ra Hà Nội cho anh lựa chọn. Và cặp kính gọng trắng, mắt tròn là phương án sau cùng được đạo diễn “chấm”. Ở hai phim "Cả một đời ân oán" hay "Tình yêu và tham vọng" lúc trước, mái tóc ngắn giúp Thùy Anh tôn vẻ sắc sảo, gai góc, phù hợp nhân vật thủ đoạn. Đến với vai Ly của "Đừng nói khi yêu", cô muốn mình trở nên khác biệt và thơ trẻ hơn. Đó là lý do nữ diễn viên nuôi tóc dài. Một lần tình cờ dùng thử máy uốn tóc trên phim trường, cô tự thấy kiểu tóc “xoăn mỳ” đủ sành điệu mà không quá ăn chơi, phù hợp cá tính nhân vật, nên duyệt kiểu đầu này cho vai Ly. Ngoài đời quen thuộc với gu thời trang gợi cảm hoặc phá cách, sporty, Thùy Anh cho biết định hướng thời trang của Ly trong "Đừng nói khi yêu" khác cô nhiều. Nhưng qua thời gian nhập vai, cô bắt đầu phải lòng những chiếc áo len gile. Cô bảo: “Sau phim này, chắc tôi sẽ mặc kiểu áo này nhiều hơn”. Tự chuẩn bị áo quần khi đóng phim truyền hình thay vì có stylist chăm lo như ở các dự án điện ảnh, Thùy Anh thừa nhận công việc có phần bề bộn và vất vả hơn. Nhưng là người kỹ tính, cô cho rằng việc này thuận tiện để cô lựa chọn từng món đồ đúng ý bản thân. Đó cũng là cách để cô sống trọn vẹn hơn với tác phẩm của mình. Bật mí về sự đổi khác hình ảnh của Ly trong nửa sau của phim, Thùy Anh cho hay khi đến với tình yêu của Quy (Mạnh Trường), Ly sẽ mềm mại, điệu đà hơn. Xem trailer phim "Đừng nói khi yêu". Nguồn VFC

Trong phim " Đừng nói khi yêu", nhân vật Ly do Thùy Anh đảm nhận không chỉ tạo thiện cảm nhờ tính cách lém lỉnh và tử tế, tình cảm với bạn bè, mà còn ghi điểm với phần visual tối giản nhưng thời thượng. Cô nàng gây ấn tượng với mái tóc dài xoăn nhẹ, cặp mắt kính mang đến vẻ hack tuổi. Dù trung thành với set đồ sơ mi phối áo len gile và quần jeans, quần baggy, Thùy Anh không gây cảm giác nhàm chán. Nhờ sự linh động phối đồ qua từng tập phim, cô tạo nên diện mạo một gen Z cá tính, năng động, lém lỉnh và có chút bướng bỉnh. Chia sẻ về tủ đồ của mình trong "Đừng nói khi yêu", Thùy Anh nói cô rất vui khi nhiều khán giả trẻ khen cô mặc đẹp và tham khảo gu thời trang của cô trên màn ảnh. Nữ diễn viên tự hào khoe cô tự lên ý tưởng cho tạo hình của mình và xin thêm tư vấn từ stylist Hoa July. Trong suy nghĩ của Thùy Anh, phục trang không được màu mè, diêm dúa nhưng phải giữ chất nữ tính nhất định của cô thợ bánh Ly. Ngoài ra, các bộ đồ phải có tính ứng dụng cao, dù mặc đi làm hay đi chơi đều thoải mái. Đối với Thùy Anh, đây là vai diễn quan trọng trong sự nghiệp. Vậy nên, cô muốn đầu tư trọn vẹn cho nhân vật, từ hình ảnh đến diễn xuất. Ngoài số trang phục được tài trợ, nữ diễn viên bỏ tiền túi sắm khoảng 80% tủ đồ cho vai diễn. Những ngày đầu ra Hà Nội quay phim, cô lướt mạng mỗi ngày để “săn đồ”. Hiện tại, Thùy Anh để sẵn ba vali quần áo trên trường quay "Đừng nói khi yêu". Chiếm phần nhiều trong đó là áo len gile với hơn 20 chiếc màu sắc đa dạng. Thùy Anh hy vọng những gam màu đổi khác qua từng cảnh quay sẽ phản ánh cuộc sống tươi sáng, cảm xúc đa sắc của nhân vật Ly. “Tôi mặc mãi chưa hết đồ mà cũng vẫn thấy không đủ”, nữ diễn viên kể. Ngoài sắm sửa áo quần cho vai diễn, Thùy Anh tự túc trong vai trò stylist của chính mình. Cô cảm thấy may mắn vì có một trợ lý am hiểu thời trang và hợp gu cô, giúp cô mix đồ mỗi lần cô bận với lịch quay dày đặc. Khi đạo diễn Bùi Tiến Huy nói muốn nhân vật Ly đeo kính, Thùy Anh đã chuẩn bị sẵn 8 chiếc kính, mang từ TP HCM ra Hà Nội cho anh lựa chọn. Và cặp kính gọng trắng, mắt tròn là phương án sau cùng được đạo diễn “chấm”. Ở hai phim "Cả một đời ân oán" hay "Tình yêu và tham vọng" lúc trước, mái tóc ngắn giúp Thùy Anh tôn vẻ sắc sảo, gai góc, phù hợp nhân vật thủ đoạn. Đến với vai Ly của "Đừng nói khi yêu", cô muốn mình trở nên khác biệt và thơ trẻ hơn. Đó là lý do nữ diễn viên nuôi tóc dài. Một lần tình cờ dùng thử máy uốn tóc trên phim trường, cô tự thấy kiểu tóc “xoăn mỳ” đủ sành điệu mà không quá ăn chơi, phù hợp cá tính nhân vật, nên duyệt kiểu đầu này cho vai Ly. Ngoài đời quen thuộc với gu thời trang gợi cảm hoặc phá cách, sporty, Thùy Anh cho biết định hướng thời trang của Ly trong "Đừng nói khi yêu" khác cô nhiều. Nhưng qua thời gian nhập vai, cô bắt đầu phải lòng những chiếc áo len gile. Cô bảo: “Sau phim này, chắc tôi sẽ mặc kiểu áo này nhiều hơn”. Tự chuẩn bị áo quần khi đóng phim truyền hình thay vì có stylist chăm lo như ở các dự án điện ảnh, Thùy Anh thừa nhận công việc có phần bề bộn và vất vả hơn. Nhưng là người kỹ tính, cô cho rằng việc này thuận tiện để cô lựa chọn từng món đồ đúng ý bản thân. Đó cũng là cách để cô sống trọn vẹn hơn với tác phẩm của mình. Bật mí về sự đổi khác hình ảnh của Ly trong nửa sau của phim, Thùy Anh cho hay khi đến với tình yêu của Quy (Mạnh Trường), Ly sẽ mềm mại, điệu đà hơn. Xem trailer phim "Đừng nói khi yêu". Nguồn VFC