Thương con mồ côi mẹ, Mai Phương chuẩn bị cho con thế nào trước khi qua đời?

Bé gái Thiên Như, tên ở nhà gọi là Lavie là kết quả mối tình của nữ diễn viên kiêm ca sĩ quá cố Mai Phương với bạn trai, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Nhưng khi Lavie được 1 tuổi thì Mai Phương và Phùng Ngọc Huy chia tay. Con gái chào đời vào tháng 8/2013 nhưng không được bên nội thừa nhận, Mai Phương tự mình chăm sóc con, kiếm tiền nuôi con. Con gái nhỏ chính là động lực để Mai Phương cố gắng trong công việc và cuộc sống. Cô chăm chỉ chạy show, đóng phim và kinh doanh online, làm mọi thứ để đủ tiền lo cho con có được một cuộc sống đầy đủ. Cuộc sống của hai mẹ con đang đi vào ổn định thì tháng 8/2018, Mai Phương nhận kết quả bị ung thư phổi sau một thời gian dài ho và đau người. Chiến đấu với bệnh tật, Mai Phương rất kiên cường, cô luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ khi bạn bè tới thăm. Chỉ những lúc nghĩ tới con gái là lòng cô thắt lại bởi Lavie còn quá nhỏ. Tuy nhiên, nữ diễn viên 35 tuổi luôn nhủ lòng phải cố gắng chữa trị để sớm được ra viện về nhà với con: "Con là động lực mạnh mẽ nhất để mẹ có thể vượt qua mọi thứ và quay về để được ôm con ngủ thế này. Hạnh phúc lắm". Biết căn bệnh của mình khó qua khỏi, Mai Phương đã tranh thủ mọi thời gian có thể sau những đợt điều trị, sức khỏe ổn hơn, cô đưa con gái Lavie đi du lịch rất nhiều nơi trong và ngoài nước như Hội An, Nhật, Singapore… với mong muốn con được trải nghiệm và khám phá nhiều điều mới lạ. Năm 2018, khi mới nhập viện không lâu nhưng Mai Phương vẫn cố gắng tổ chức sinh nhật lần thứ 5 cho con gái ngay trong phòng bệnh mình đang điều trị. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên muốn con gái có được những kỷ niệm đẹp nhất cùng mẹ khi mẹ còn sống. Trong những chuyến đi du lịch với con, Mai Phương còn cùng con chụp rất nhiều bộ ảnh kỷ niệm với mong muốn làm món tặng con gái nhân dịp sinh nhật lần thứ 6. "Nhìn thấy sự háo hức của con gái, tôi hạnh phúc và mãn nguyện. Thật sự nếu đi cũng không ổn, nhưng tôi sợ sau này không có cơ hội vì đang thấy nhiều điều không mong muốn xảy ra. Tôi cố gắng cho con được đi chơi dù nhiều lúc hơi đuối", Mai Phương tâm sự. Tháng 8/2019, Mai Phương tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 6 ấm cúng cho bé Lavie tại một nhà hàng khi sức khỏe của cô đã ổn hơn. Chia sẻ trên truyền thông, Mai Phương từng mong muốn: "Tôi không ước Lavie sẽ trở thành 1 người đẹp, thành công hay giàu có chỉ mong Lavie sau này sẽ luôn luôn bình an và nhận được nhiều sự yêu thương". Trước khi mất 1 tháng, trên trang cá nhân, diễn viên Mai Phương khoe bức tranh do chính tay con gái Lavie vẽ tặng cô: "Con gái tôi vẽ đó. Thương lắm". Chia sẻ của Mai Phương khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt. Xem video "Diễn viên Mai Phương qua đời". Nguồn VTC:

