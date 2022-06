Thu Thủy lấy chồng kém 10 tuổi, mẹ 2 con... dáng vẫn mòn con mắt

Nữ ca sĩ Thu Thủy kết hôn lần 2 đã được 3 năm. Cô và chồng trẻ hiện tại có một cô con gái chung. Thu Thủy nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh con gái thứ hai. Nữ ca sĩ trẻ trung, quyến rũ, không lép vế chồng kém 10 tuổi.Vóc dáng của Thu Thủy chắc hẳn là niềm ao ước của nhiều bà mẹ bỉm sữa. Về bí quyết giữ gìn vóc dáng sau sinh, Thu Thủy chia sẻ, biết từ khi mang thai cô hạn chế tinh bột, ăn nhiều rau xanh, cá hồi và những thức ăn tốt cho em bé. Do từng là diễn viên múa, tập thể dục thường xuyên nên nữ ca sĩ dễ lấy lại vòng eo. Sinh xong, Thu Thủy từng cảm thấy stress vì sợ chồng chê xấu xí. Tuy nhiên, Kin Nguyễn không chê ngoại hình Thu Thủy mà an ủi, động viên vợ. Kin Nguyễn từng chia sẻ, nếu như sau này bà xã có những dấu hiệu tuổi tác rõ hơn, anh sẽ để râu nhiều hơn. Con gái được 2 tuổi nên Thu Thủy có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Cựu thành viên H.A.T tham gia nhiều sự kiện, chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Thu Thủy hiện tại tập trung cho lĩnh vực kinh doanh với vai trò CEO. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô cảm thấy mình may mắn vì có ông xã luôn ủng hộ và góp ý để công việc kinh doanh ngày càng phát triển. Thu Thủy vừa có sự nghiệp vừa có tổ ấm trọn vẹn ở tuổi 38. Xem video "Thu Thủy khoe bụng bầu vượt mặt". Nguồn FBNV

