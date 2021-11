Thời trang ngoài đời khác hẳn trên phim của Thương “Phố trong làng”

Đóng vai Thương, người vợ cam chịu, liên tục bị chồng hành hạ trong phim " Phố trong làng", nhưng ngoài đời nữ diễn viên trẻ Ngô Lệ Quyên lại có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc. Lệ Quyên, sinh năm 1992, từng là hot girl nổi tiếng trước khi trở thành diễn viên. Người đẹp quê Hà Tĩnh từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội và hiện công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ngoài đời, Lệ Quyên ăn vận rất giản dị nhưng vẫn bắt mắt nhờ vẻ ngoài trẻ hơn tuổi. Cô từng tham gia một số bộ phim như "Khi người đàn ông góa vợ bật khóc", "Những cánh hoa trước gió", "Sát thủ online", "Lựa chọn cuối cùng". Năm 2017, Lệ Quyên kết hôn và vợ chồng cô hiện có một con gái nhỏ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 29 tuổi thường khoe những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Sau khi sinh con, Lệ Quyên đã ngừng đóng phim 6 năm để lo cho con và gia đình. Mỗi khi đi chơi hay dạo phố, Lệ Quyên chọn cho mình những set đồ tối giản, nhưng không vì thế mà nữ diễn viên bị lu mờ khi xuất hiện. Mặc dù đã gần 30 tuổi và là mẹ một con nhưng nhìn Lệ Quyên vẫn trẻ như gái 18. Không có lợi thế về chiều cao và phần hông, đùi hơi to nên Lệ Quyên chọn trang phục tối màu, kết hợp giày độn đế để giảm bớt những yếu điểm cơ thể. Nữ diễn viên "Phố trong làng" sở hữu khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, nên chỉ cần mặc một chiếc váy hoa đơn giản là đã tôn được vê đẹp. Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn là yếu tố giúp Lệ Quyên trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Váy đen ôm sát, boot đen cao tới gối, bà mẹ một con trông vẫn bắt mắt như thời là hot girl ngày nào. Xem trailer phim Phố trong làng. Nguồn VTV Giải trí

