Thiều Bảo Trâm nhan sắc khác lạ tại Chị đẹp đạp gió 2024

Thiều Bảo Trâm thời gian qua gây chú ý khi có màn ra mắt ấn tượng ở tập 1 Chị đẹp đạp gió 2024. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Thiều Bảo Trâm gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê, thần thái tươi tắn, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Nhiều khán giả nhận xét rằng, gương mặt của ca sĩ Thiều Bảo Trâm có phần khác biệt so với trước đây. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Từ đường nét khuôn mặt đến thần thái của nữ ca sĩ đều toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Không ít người đặt câu hỏi về việc liệu nữ ca sĩ có can thiệp "dao kéo" hay không. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có một số ý kiến cho rằng vẻ đẹp mới của Thiều Bảo Trâm có phần quá hoàn hảo, thiếu đi nét tự nhiên. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Dù vậy, không thể phủ nhận rằng, Thiều Bảo Trâm đang ngày càng hoàn thiện bản thân. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Cô nàng từng lộ bằng chứng “dao kéo” khi xuất hiện với chiếc mũi lạ. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Gương mặt khác biệt, sống mũi cao hơn hẳn so với trước đây của Thiều Bảo Trâm khiến nhiều người tin rằng cô nàng đã phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Trước đây, Thiều Bảo Trâm từng nhiều lần được nhận xét có nét giống Lisa, từ ngoại hình đến phong cách thời trang. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Hơn 10 năm hoạt động, Trâm có nhiều bài hát được khán giả yêu thích như: "Một mình có buồn không?", "Sau lưng anh có ai kìa"... Sản phẩm gần nhất của cô là "Chắc anh có nỗi khổ tâm", phát hành năm 2023. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Dù tích cực hoạt động, sự nghiệp của Thiều Bảo Trâm chưa thật sự nổi bật. Ảnh: FB Thiều Bảo TrâmXem video: Chân dung chị đẹp khiến dancer nam quên bài vì quá quyến rũ

