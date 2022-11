Thiệp cưới của Hoa hậu Ngọc Hân có gì độc lạ?

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ về quá trình làm thiệp cưới. Người đẹp cho biết, thiệp cưới là một phần trong ý tưởng về đám cưới mang màu sắc văn hóa Việt Nam mà cô và Phú Đạt ấp ủ. Cụ thể, thiệp cưới làm bằng giấy dó đựng trong ống tre. Ảnh: FBNV Vì ý tưởng về bộ thiệp độc đáo và khác biệt nên không đơn vị nào dám nhận thi công trọn gói thế nên Ngọc Hân - Phú Đạt cùng ê-kíp đã kỳ công làm từng công đoạn một. Ảnh: FBNV Vì trọng lượng giấy dó nhẹ hơn giấy công nghiệp nên từng tờ giấy đều phải tự cắt bằng tay rồi nhẹ nhàng cuộn tròn, cẩn thận cất vào từng ống tre. Ảnh: FBNV Theo Ngọc Hân, có lẽ thử thách nhất là công đoạn in trên giấy dó, chất liệu vốn được dùng để vẽ tranh trong mỹ thuật dân gian Việt Nam. Do đặc tính giấy dó xốp nhẹ, cấu trúc dạng sợi nên khi in màu thì rất khó để cho ra ngay được bản màu theo ý. Ảnh: FBNV Phải qua rất nhiều lần thử nghiệm, Ngọc Hân mới tìm ra được thông số chuẩn để tiến hành in ấn hàng loạt. Ngoài ra, vì được làm toàn bộ bằng thủ công nên mỗi bộ thiệp lại có màu sắc, đậm nhạt khác nhau. Đến chiếc nơ thắt vào thiệp cũng mang những nét riêng. Theo Ngọc Hân, giấy dó, ống tre đều là những vật liệu thân thiện môi trường nên đây cũng là lý do cô ưu ái lựa chọn. Sau khi nhận thiệp, khách mời có thể dùng ống tre để đựng trà hay cho trẻ nhỏ đựng kẹo. Ảnh: FBNVThiệp cưới của Ngọc Hân hé lộ người đẹp tổ chức hôn lễ vào ngày 10/12. Khách mời nữ giới và trẻ em được đề xuất mặc áo dài còn nam giới có thể mặc áo dài hoặc vest. Ảnh: FBNV Cách đây 3 năm, Ngọc Hân và Phú Đạt tổ chức lễ ăn hỏi. Cặp đôi hoãn cưới nhiều lần vì dịch bệnh. Ảnh: Zing Năm 2021, Ngọc Hân chia sẻ trên Dân Trí, cô đã chụp rất nhiều ảnh cưới. Ảnh: Dân Trí Khi được hỏi về việc chuẩn bị cho cuộc sống gia đình, Ngọc Hân chia sẻ trên Zing: "Chúng tôi không cụ thể hóa thành quy định nhưng cũng tự cam kết với nhau là tôn trọng sở thích cá nhân và khoảng trời riêng của đối phương trong khuôn khổ cho phép". Ảnh: Zing Mối tình giữa Ngọc Hân và Phú Đạt kéo dài 11 năm qua. Ảnh: Dân Trí Xem video "Ngọc Hân đàn hát cùng MC Phan Anh". Nguồn FBNV

