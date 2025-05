Thanh Thủy ra sao khi sắp hết nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022?

Tối ngày 23/12/2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy đánh bại 34 thí sinh khác để đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Chiến thắng của người đẹp không quá bất ngờ bởi cô là thí sinh tiềm năng ngay từ đầu cuộc thi. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp đến từ Đà Nẵng cao 1m76, có số đo 3 vòng 80-63-94cm. Hoa hậu Thanh Thủy từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố năm 2016 và hiện theo học khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ - Trường Đại học Đà Nẵng. Cô còn là Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021 và Á khôi 1 Học sinh - sinh viên thanh lịch TP Đà Nẵng 2021. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam. Sau Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy đi media tour, gặp các nhãn hàng, làm những công tác thiện nguyện. Mỗi khi xuất hiện, người đẹp đến từ Đà Nẵng chuộng váy áo lộng lẫy. Ảnh: FB Thanh Thủy. Tháng 3/2023, Thanh Thủy thừa nhận sửa mũi và vòng một sau tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Nàng hậu nghĩ rằng việc đăng quang hoa hậu chưa hẳn là dừng lại hành trình hoàn thiện bản thân cả về tri thức lẫn ngoại hình. Ảnh: FB Thanh Thủy. Nhan sắc của Thanh Thủy gần như không có điểm gì để chê sau khi "dao kéo". Một số khán giả cho rằng Thanh Thủy có những đường nét giống Hoa hậu Phạm Hương. Ảnh: FB Thanh Thủy. Tháng 10/2024, Hoa hậu Thanh Thủy bắt đầu tham gia các hoạt động của cuộc thi Miss International 2024. Đại diện Việt Nam gây ấn tượng nhờ sự thân thiện, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, phong cách thời trang ngọt ngào. Ảnh: FB Thanh Thủy. Chiều tối ngày 12/11/2024, Thanh Thủy bước vào chung kết Miss International 2024. Cô lần lượt vào top 20, top 8. Cuối cùng, Thanh Thủy đăng quang Miss International 2024. Ảnh: Fanpage Miss International. Thanh Thủy là mỹ nhân Việt đầu tiên giành vương miện Miss International cũng như là đại diện Việt Nam hiếm hoi đăng quang ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Sau Miss International 2024, Thanh Thủy đắt show hơn. Ảnh: FB Thanh Thủy. Tháng 4/2025, Huỳnh Thị Thanh Thủy được tạp chí Elle vinh danh tại hạng mục Best Face of the Year (Gương mặt đẹp nhất năm). Ảnh: FB Thanh Thủy. Thanh Thủy sẽ kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam khi chung kết cuộc thi diễn ra vào tháng 6/2025. Ảnh: FB Thanh Thủy. Xem video: "Thanh Thủy đăng quang Miss International 2024". Nguồn FB Thanh Thuỷ

