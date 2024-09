Thanh Hằng diện váy dạ hội, Trần Lực được con tổ chức sinh nhật

Tin tức sao Việt 16/9: Thanh Hằng tự tin khoe vóc dáng trong váy dạ hội màu hồng. Đây là thiết kết của NTK Huy Trần. Ảnh: FB Thanh Hằng NSND Trần Lực được các con tổ chức sinh nhật. Ảnh: FB Tran Luc Nữ diễn viên Thuỳ Anh than vãn làm biên kịch không hề dễ dàng. Ảnh: FB Thuỳ Anh Thiều Bảo Trang tự tin khoe vóc dáng đẹp khi dạo phố. Ảnh: FB Thiều Bảo Trang Phương Anh Đào hoá chị Hằng 4.0 trên cung trăng. Ảnh: FB Phương Anh Đào Minh Triệu chia sẻ: "Nghĩ đơn giản thôi và hãy sống là người tử tế. Chủ nhật an lành!". Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu Hoa hậu Thuỳ Tiên diện váy ngắn bồng bềnh, khoe nhan sắc "không góc chết". Ảnh: FB Nguyễn Thúc Thùy Tiên Mang bầu lần ba đến gần ngày sinh, diễn viên Vân Trang được khen vẫn rạng rỡ, năng động. Ảnh: FB Vân Trang Vợ chồng Hồng Đăng đã về nhà an toàn sau khi đi cứu trợ cho bà con vùng lũ: "Kết thúc hành trình gần 1300km cho 3 ngày chạy xe đồng hành cùng anh em PVC đi hỗ trợ". Ảnh: FB Lê Hồng Đăng Noo Phước Thịnh cúng Tổ nghề sân khấu. Ảnh: FB Noo Phước ThịnhXem video: Thanh Hằng chia sẻ về hạnh phúc. Nguồn NVCC

Tin tức sao Việt 16/9: Thanh Hằng tự tin khoe vóc dáng trong váy dạ hội màu hồng. Đây là thiết kết của NTK Huy Trần. Ảnh: FB Thanh Hằng NSND Trần Lực được các con tổ chức sinh nhật. Ảnh: FB Tran Luc Nữ diễn viên Thuỳ Anh than vãn làm biên kịch không hề dễ dàng. Ảnh: FB Thuỳ Anh Thiều Bảo Trang tự tin khoe vóc dáng đẹp khi dạo phố. Ảnh: FB Thiều Bảo Trang Phương Anh Đào hoá chị Hằng 4.0 trên cung trăng. Ảnh: FB Phương Anh Đào Minh Triệu chia sẻ: "Nghĩ đơn giản thôi và hãy sống là người tử tế. Chủ nhật an lành!". Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu Hoa hậu Thuỳ Tiên diện váy ngắn bồng bềnh, khoe nhan sắc "không góc chết". Ảnh: FB Nguyễn Thúc Thùy Tiên Mang bầu lần ba đến gần ngày sinh, diễn viên Vân Trang được khen vẫn rạng rỡ, năng động. Ảnh: FB Vân Trang Vợ chồng Hồng Đăng đã về nhà an toàn sau khi đi cứu trợ cho bà con vùng lũ: "Kết thúc hành trình gần 1300km cho 3 ngày chạy xe đồng hành cùng anh em PVC đi hỗ trợ". Ảnh: FB Lê Hồng Đăng Noo Phước Thịnh cúng Tổ nghề sân khấu. Ảnh: FB Noo Phước Thịnh Xem video: Thanh Hằng chia sẻ về hạnh phúc. Nguồn NVCC