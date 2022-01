Thanh Bình và loạt sao nam phản ứng ra sao khi bị tố lăng nhăng?

Ồn ào Thanh Bình bị tố lăng nhăng đang thu hút sự chú ý của dư luận. Một cô gái tên T nhận là người yêu của Thanh Bình, “bóc phốt” nam diễn viên qua lại với nhiều người phụ nữ khác. Ảnh: Vietnamnet Giữa ồn ào, Thanh Bình lập tức lên tiếng. Anh cho biết, anh chưa bao giờ là người yêu của T. Theo Thanh Bình, tình cảm của T là đơn phương. Nam diễn viên cho rằng bản thân đang độc thân nên có quyền tìm hiểu bất kỳ ai. Ảnh: FBNV Trước lời phủ nhận của Thanh Bình, cô gái tên T rất bức xúc. Người này cho biết, cô đang giữ đầy đủ bằng chứng cả hai hẹn hò hơn 1 năm qua. "Anh cạn tình chối bỏ thì đừng trách em tại sao phải hủy hoại cuộc đời anh", T nhắn nhủ chồng cũ của Ngọc Lan. Ảnh: FBNV Không chỉ Thanh Bình bị tố lăng nhăng, nhiều sao nam Việt cũng rơi vào trường hợp tương tự. Jack là một trong số đó. Tháng 8/2021, một cô gái tên T.V cho biết, cô và Jack hẹn hò từ tháng 3/2020. Đến tháng 11/2020, cô tìm hiểu và phát hiện Jack có con với Thiên An song nam ca sĩ phủ nhận. Theo T.V, đến ngày 6/8/2021, cô gọi điện thoại cho Thiên An để làm rõ sự việc thì không ngờ Jack "bắt cá nhiều tay". Ảnh: FBNV Sau chia sẻ của T.V, Thiên An lên tiếng. Cô xác nhận có con với Jack, tố nam ca sĩ lăng nhăng, bỏ bê con. Ảnh: FBNV Khi lên tiếng về ồn ào, Jack thừa nhận chuyện có con nhưng không đả động đến các cô gái tố anh bắt cá nhiều tay. Sau tâm thư của Jack, cô gái T.V mắng anh “hèn hạ, dám làm không dám chịu”. Ảnh: FBNV Trần Nghĩa cũng từng vướng ồn ào lăng nhăng. Cụ thể năm 2019, hot girl Trang Anna bất ngờ tố bạn trai cũ Trần Nghĩa "bắt cá hai tay", lợi dụng tiền bạc. Giữa ồn ào, nam diễn viên phim "Mắt biếc" khóa trang cá nhân. Ảnh: Vietnamnet Phía quản lý Trần Nghĩa cho hay nam diễn viên quay phim "Mắt biếc" ở Huế nên không tiện phản hồi, còn việc Trần Nghĩa khóa trang cá nhân là để tránh ảnh hưởng đến bộ phim. Ảnh: Vietnamnet Năm 2019, Lương Bằng Quang từng bị Ngân 98 tố ngoại tình ngay ở nhà lúc đang yêu cô. Nam nhạc sĩ cho biết, anh không quan tâm đến những lời chia sẻ của Ngân 98. Sau ồn ào, cả hai bất ngờ tái hợp. Ảnh: FBNV Lương Bằng Quang còn từng bị Yaya Trương Nhi ám chỉ lăng nhăng. Cụ thể, trong một chương trình, Yaya Trương Nhi tiết lộ cô từng thấy tình cũ nhắn tin cho một số điện thoại không được lưu tên với nội dung "Anh nhớ em". Yaya Trương Nhi không trực tiếp nhắc đến tên của tình cũ nhưng nhiều khán giả suy đoán rằng đó là Lương Bằng Quang. Ảnh: Zing Lương Bằng Quang không trách Yaya Trương Nhi. Anh cho rằng bạn gái cũ trả lời mà không kịp cân nhắc. Nam ca sĩ nói thêm, anh cảm thấy rất buồn lòng vì quá khứ bị khơi lại. Ảnh: Zing Ngày chưa lập gia đình với Nhã Phương, Trường Giang 5 lần 7 lượt bị tố lăng nhăng. Hết Quế Vân đến Nam Em, Khánh My "bóc phốt" danh hài. Khi lên tiếng về ồn ào tình ái, Trường Giang nhận mọi lỗi lầm về mình. Ảnh: Dân Việt Ngoài phủ nhận yêu Nam Em, Trường Giang còn cho rằng cô là người không bình thường. Anh cũng không ngại dằn mặt Nam Em không được đụng tới Nhã Phương. Phía Nhã Phương tha thứ Trường Giang, cùng anh xây dựng tổ ấm. Ảnh: FBNV Xem video "Ngọc Lan ở hậu trường đóng phim Mặt nạ gương". Nguồn FBNV

