Taylor Swift lập kỷ lục Grammy, tài sản tỷ đô, yêu dàn trai đẹp

Mới đây, Taylor Swift lập kỷ lục ở Grammy. Cụ thể, với giải Album của năm, cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Grammy 4 lần chiến thắng hạng mục này. Ảnh: Tiền Phong. Taylor Swift đang là tỷ phú USD. Tháng 12/2023, Dân Trí dẫn thông tin của Forbes, giá trị tài sản ròng hiện tại của Taylor Swift là 1,1 tỷ USD. Ảnh: FBNV. 1,1 tỷ USD bao gồm 500 triệu USD tiền bản quyền và lưu diễn, 500 triệu USD từ các tác phẩm âm nhạc và khoảng 125 triệu USD từ bất động sản. Ảnh: FBNV. Taylor Swift trở thành ngôi sao tỷ USD của Hollywood, sau các nghệ sĩ Jay-Z hay Rihanna. Ảnh: FBNV. Taylor Swift đang hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce. Ảnh: VOV. Trước Travis Kelce, nữ ca sĩ yêu toàn trai đẹp. Mối tình đầu của Taylor Swift là ca sĩ Joe Jonas - thành viên nhóm Jonas Brothers. Cả hai hẹn hò được vài tháng. Ảnh: VTV. Năm 2009, Taylor Swift hẹn hò với nam diễn viên Lucas Till khi anh đóng cặp với cô trong MV You belong with me. Ảnh: Vietnamnet. Từ năm 2009 đến 2010, cô yêu ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng của Mỹ John Mayer. Ảnh: Vietnamnet. Dàn bạn trai cũ của Taylor Swift còn có nam diễn viên phim “Chạng vạng” Taylor Lautner. Ảnh: Vietnamnet. Taylor Swift từng yêu Harry Styles của nhóm One Direction. Ảnh: Vietnamnet. Nữ ca sĩ đoạt 14 giải Grammy còn từng hẹn hò với DJ Calvin Harris. Ảnh: Vietnamnet. Taylor Swift từng có mối tình 3 tháng với Tom Hiddleston. Ảnh: Dân Việt. Taylor Swift và Joe Alwyn bắt đầu hẹn hò vào năm 2017. Sau 6 năm, cả hai “đường ai nấy đi”. Ảnh: Shutterstock. Dàn tình cũ của Taylor Swift còn có Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Món canh quen thuộc của người Việt xuất hiện trong phim Hollywood"

