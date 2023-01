Tăng Thanh Hà dành lời ngọt ngào cho ông xã dịp sinh nhật

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà vừa đăng tải hình ảnh nắm tay chồng. Ngoài ra, “ngọc nữ” dành lời ngọt ngào cho ông xã. Hà Tăng viết: “Happy 40th birthday to my wonderful husband and soulmate! Thank you for all of the priceless memories we’ve made together. I’m forever grateful to have you as mine. I love you” (Tạm dịch: Chúc người chồng và người tri kỷ tuyệt vời của em sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh vì tất cả những kỷ niệm vô giá mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra. Em mãi mãi biết ơn khi có anh trong đời. Em yêu anh). Vợ chồng Tăng Thanh Hà đã kết hôn được 11 năm. Năm 2012, kỷ niệm 10 năm về chung một nhà, Hà Tăng và Louis Nguyễn mặc trang phục cưới và tổ chức tiệc mừng. 11 năm bên nhau, cặp đôi có 3 người con chung: 1 gái, 2 trai. Con trai đầu lòng của Hà Tăng tên Richard, sinh năm 2015. Con gái của nữ diễn viên tên Chloe, sinh năm 2017. Richard và Chloe đều ngoan ngoãn, sống tình cảm.Tăng Thanh Hà sinh con trai thứ ba Mason năm 2021. Nữ diễn viên giấu mặt cả ba thiên thần nhỏ của mình. Xem video "Tăng Thanh Hà chụp ảnh gương mặt trang bìa". Nguồn Elle

