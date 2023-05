Sơn Tùng M-TP mặc thế nào mà bị chê ở thảm đỏ Gucci?

Tối 16/5, Sơn Tùng M-TP thu hút nhiều sự quan tâm khi xuất hiện tại thảm đỏ Gucci Cruise 2024 ở Hàn Quốc - show diễn thời trang quy tụ nhiều ngôi sao quốc tế như: IU, Mai Davika, Kim Hye Soo, Saoirse Ronan, Elizabeth Olsen,... Ảnh cắt clip Gucci Cruise 2024. Nam ca sĩ Việt gây chú ý với gương mặt điển trai và thần thái. Ảnh cắt clip Gucci Cruise 2024. Tuy nhiên, bộ trang phục của Sơn Tùng M-TP lại trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh cắt clip Gucci Cruise 2024.Giọng ca "Making My Way" kết hợp áo khoác da đen có cổ lót lông màu be cùng quần jeans và giày bốt mũi nhọn. Ảnh cắt clip Gucci Cruise 2024. Không ít fan Việt cho rằng trang phục trông mất cân đối khiến sao nam Việt bị "dìm hàng" vóc dáng. Ảnh: Getty Inmages/Justin Shin. Trên các diễn đàn mạng xã hội, thành viên T. L.N bình luận: "Mặt đẹp, thần thái tốt, nửa trên đẹp mà chân ngắn mặc quần kiểu này nên trông càng lùn thôi...". Ảnh chụp màn hình. Số khác lên tiếng bên vực: "Ai mà không vài lần bị stylist hại", "Đồ cũng là bên hãng gửi, có phải ai thích mặc bộ nào thì mặc đâu", "May mà cũng nhờ đẹp trai sáng láng vớt vát phần nào"... Ảnh chụp màn hình. Trước đó, giọng ca gốc Thái Bình "nhá hàng" bằng bộ ảnh diện trang phục gây tranh cãi trên thảm đỏ Gucci. Ảnh: FBNV. Góc chụp khiến nam ca sĩ trông hợp "mốt" và thần thái ngút ngàn. Ảnh: FBNV. Không ít fan tiếc nuối khi Sơn Tùng M-TP không mặc một trong những bộ trang phục nam ca sĩ từng diện lên bìa tạp chí gây sốt trước đó. Ảnh: FBNV.Xem video: "Sơn Tùng M-TP ra mắt ca khúc Making my way". Nguồn Youtube nhân vật

