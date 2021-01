Soi sự nghiệp ca hát mờ nhạt của Thiều Bảo Trâm

Mới đây, Thiều Bảo Trâm vướng tin đồn chia tay Sơn Tùng M-TP sau 8 năm hẹn hò. Thiều Bảo Trâm ca hát giống Sơn Tùng M-TP nhưng sự nghiệp của cô được đánh giá mờ nhạt trong khi bạn trai tin đồn nổi tiếng. Trước khi cùng chị gái Thiều Bảo Trang thành lập nhóm Bee.T, Thiều Bảo Trâm từng đoạt một vài thành tích như: Giải tư Tiếng ca học đường 2011, giải tư Ngôi nhà âm nhạc 2012... Nhóm Bee.T của Thiều Bảo Trâm không hot dù được nhạc sĩ Phương Uyên hậu thuẫn. Thiều Bảo Trâm bắt đầu con đường ca hát solo vào khoảng năm 2017. Bạn gái tin đồn của Sơn Tùng M-TP tung MV âm nhạc khá thưa thớt. Các sản phẩm âm nhạc của Thiều Bảo Trâm không gây được tiếng vang. MV gần đây nhất của nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa là "Một mình có buồn không" ra mắt hồi tháng 10/2020. Thiều Bảo Trâm từng tâm sự trên Vietnamnet, sau khi tách ra solo, cô phải tự bắt đầu mọi thứ, khá chật vật. Có cả lý do sức khỏe ảnh hưởng đến công việc. Thiều Bảo Trâm từng khá buồn vì đi hát nhiều năm nhưng chưa có bản hit. "Là ca sĩ mà được khen hát hay, nhảy đẹp lại còn có nhan sắc nữa thì còn gì bằng. Chỉ là tôi thiếu một chút duyên nữa để tìm ra bài hit cho mình", Bảo Trâm nói. Thiều Bảo Trâm từng thử sức ở cuộc thi The Face 2016. So với những cô gái trẻ tham gia casting The Face miền Nam, Thiều Bảo Trâm gặp bất lợi về chiều cao. Sau đó, cô rút lui sau vòng casting vì lý do cá nhân. Nếu không được gắn mác bạn gái Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm có lẽ không được nhiều khán giả chú ý. Xem MV "Chúng ta của hiện tại". Nguồn Youtube Sơn Tùng M-TP

Mới đây, Thiều Bảo Trâm vướng tin đồn chia tay Sơn Tùng M-TP sau 8 năm hẹn hò. Thiều Bảo Trâm ca hát giống Sơn Tùng M-TP nhưng sự nghiệp của cô được đánh giá mờ nhạt trong khi bạn trai tin đồn nổi tiếng. Trước khi cùng chị gái Thiều Bảo Trang thành lập nhóm Bee.T, Thiều Bảo Trâm từng đoạt một vài thành tích như: Giải tư Tiếng ca học đường 2011, giải tư Ngôi nhà âm nhạc 2012... Nhóm Bee.T của Thiều Bảo Trâm không hot dù được nhạc sĩ Phương Uyên hậu thuẫn. Thiều Bảo Trâm bắt đầu con đường ca hát solo vào khoảng năm 2017. Bạn gái tin đồn của Sơn Tùng M-TP tung MV âm nhạc khá thưa thớt. Các sản phẩm âm nhạc của Thiều Bảo Trâm không gây được tiếng vang. MV gần đây nhất của nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa là "Một mình có buồn không" ra mắt hồi tháng 10/2020. Thiều Bảo Trâm từng tâm sự trên Vietnamnet, sau khi tách ra solo, cô phải tự bắt đầu mọi thứ, khá chật vật. Có cả lý do sức khỏe ảnh hưởng đến công việc. Thiều Bảo Trâm từng khá buồn vì đi hát nhiều năm nhưng chưa có bản hit. "Là ca sĩ mà được khen hát hay, nhảy đẹp lại còn có nhan sắc nữa thì còn gì bằng. Chỉ là tôi thiếu một chút duyên nữa để tìm ra bài hit cho mình", Bảo Trâm nói. Thiều Bảo Trâm từng thử sức ở cuộc thi The Face 2016. So với những cô gái trẻ tham gia casting The Face miền Nam, Thiều Bảo Trâm gặp bất lợi về chiều cao. Sau đó, cô rút lui sau vòng casting vì lý do cá nhân. Nếu không được gắn mác bạn gái Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm có lẽ không được nhiều khán giả chú ý. Xem MV "Chúng ta của hiện tại". Nguồn Youtube Sơn Tùng M-TP