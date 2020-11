Soi nhược điểm kém xinh, khó sửa của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Việc Đỗ Thị Hà lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2020 được khá nhiều người đồng tình nhưng một số người lại chê cô có hàm răng không đẹp. Quả thật, xét về tổng thể, hàm răng là điểm trừ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Cũng chính vì điểm yếu này mà một số người cho rằng cô kém xinh hơn so với hai á hậu. Thậm chí, cư dân mạng còn so sánh hàm răng của tân Hoa hậu Việt Nam với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh lúc mới đăng quang. Ở góc chụp này, khuôn mặt của Đỗ Thị Hà cũng kém xinh. Nụ cười của Đỗ Thị Hà dù rất tươi nhưng vẫn bị hàm răng làm mất điểm. Ngoài hàm răng, Đỗ Thị Hà còn bị cư dân mạng soi body không được nảy nở, thắt đáy lưng ong. So với số đo ba vòng 80-60-90 của Đỗ Thị Hà mà ban tổ chức công bố với hình ảnh thực tế khi nhìn thấy trên sân khấu, nhiều người cho rằng có sự khác biệt. Vòng eo của Hoa hậu Việt Nam 2020 bị chê thẳng đuột như eo bánh mì, không giống như vòng eo 60cm. Chưa hết, nhiều người còn chê tổng thể ba vòng của Đỗ Thị Hà chưa thực sự cuốn hút. Bản thân Đỗ Thị Hà từng khoe đôi bàn chân xấu xí của mình lên trang cá nhân. Có lẽ do đi làm ruộng nhiều nên bàn chân của Hoa hậu Việt Nam 2020 to và thô hơn so với bình thường. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà được trao vương miện". Nguồn VTV News

Việc Đỗ Thị Hà lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2020 được khá nhiều người đồng tình nhưng một số người lại chê cô có hàm răng không đẹp. Quả thật, xét về tổng thể, hàm răng là điểm trừ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Cũng chính vì điểm yếu này mà một số người cho rằng cô kém xinh hơn so với hai á hậu. Thậm chí, cư dân mạng còn so sánh hàm răng của tân Hoa hậu Việt Nam với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh lúc mới đăng quang. Ở góc chụp này, khuôn mặt của Đỗ Thị Hà cũng kém xinh. Nụ cười của Đỗ Thị Hà dù rất tươi nhưng vẫn bị hàm răng làm mất điểm. Ngoài hàm răng, Đỗ Thị Hà còn bị cư dân mạng soi body không được nảy nở, thắt đáy lưng ong. So với số đo ba vòng 80-60-90 của Đỗ Thị Hà mà ban tổ chức công bố với hình ảnh thực tế khi nhìn thấy trên sân khấu, nhiều người cho rằng có sự khác biệt. Vòng eo của Hoa hậu Việt Nam 2020 bị chê thẳng đuột như eo bánh mì, không giống như vòng eo 60cm. Chưa hết, nhiều người còn chê tổng thể ba vòng của Đỗ Thị Hà chưa thực sự cuốn hút. Bản thân Đỗ Thị Hà từng khoe đôi bàn chân xấu xí của mình lên trang cá nhân. Có lẽ do đi làm ruộng nhiều nên bàn chân của Hoa hậu Việt Nam 2020 to và thô hơn so với bình thường. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà được trao vương miện". Nguồn VTV News