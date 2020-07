Soi nhan sắc Hoa khôi Hải Yến gây xôn xao với đám cưới khủng

Không gian tiệc cưới của Hải Yến và chồng doanh nhân đẹp như trong truyện cổ tích. Ảnh: Vietnamnet Hải Yến tiết lộ phía ê-kíp nhập 1 tấn hoa, 1 triệu viên ngọc trai, 1,5 tấn pha lê để tạo nên khung cảnh hoành tráng cho đám cưới. Ảnh: Vietnamnet Nàng hoa khôi thay liên tục 3 bộ váy cưới của NTK Lâm Lâm có giá gần 2 tỷ đồng. Hải Yến sinh năm 1997, đến từ An Giang. Năm 2017, cô đăng quang cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ. Hoa khôi Nam Bộ 2017 nhận được nhiều lời khen ngợi về sắc đẹp hút hồn khi đăng quang. Hải Yến còn từng giành giải á khôi cuộc thi Duyên dáng Áo bà ba Thành phố Cần Thơ 2017. Thời điểm tham gia các cuộc thi nhan sắc năm 2017, chân dài đến từ An Giang sở hữu chiều cao 1m70, số đo 3 vòng: 83-60-90. Từ khi đăng quang cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017, Hải Yến tập trung vào việc học tập. Bên cạnh đó, người đẹp cũng dành thời gian tham gia các chương trình thiện nguyện, các hoạt động xã hội. Sau 3 năm đăng quang, Hoa khôi Hải Yến đẹp mặn mà hơn. Chân dài đến từ An Giang khoe nhan sắc hút hồn khi dự sự kiện. Hải Yến hóa chị Hằng trong bộ ảnh đón Trung thu. Hải Yến rất kín tiếng về đời tư. Cô giấu kín danh tính của ông xã. Người đẹp chỉ chia sẻ chồng là doanh nhân, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hoa khôi Nam Bộ 2017 quyết định lên xe hoa ở tuổi 23 vì thấy đã gặp đúng người, đúng thời điểm. Mời quý độc giả xem video "Hải Yến mặc gợi cảm đi dạo trên bãi biển". Nguồn Facebook Hải Yến

Không gian tiệc cưới của Hải Yến và chồng doanh nhân đẹp như trong truyện cổ tích. Ảnh: Vietnamnet Hải Yến tiết lộ phía ê-kíp nhập 1 tấn hoa, 1 triệu viên ngọc trai, 1,5 tấn pha lê để tạo nên khung cảnh hoành tráng cho đám cưới. Ảnh: Vietnamnet Nàng hoa khôi thay liên tục 3 bộ váy cưới của NTK Lâm Lâm có giá gần 2 tỷ đồng. Hải Yến sinh năm 1997, đến từ An Giang. Năm 2017, cô đăng quang cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ. Hoa khôi Nam Bộ 2017 nhận được nhiều lời khen ngợi về sắc đẹp hút hồn khi đăng quang. Hải Yến còn từng giành giải á khôi cuộc thi Duyên dáng Áo bà ba Thành phố Cần Thơ 2017. Thời điểm tham gia các cuộc thi nhan sắc năm 2017, chân dài đến từ An Giang sở hữu chiều cao 1m70, số đo 3 vòng: 83-60-90. Từ khi đăng quang cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017, Hải Yến tập trung vào việc học tập. Bên cạnh đó, người đẹp cũng dành thời gian tham gia các chương trình thiện nguyện, các hoạt động xã hội. Sau 3 năm đăng quang, Hoa khôi Hải Yến đẹp mặn mà hơn. Chân dài đến từ An Giang khoe nhan sắc hút hồn khi dự sự kiện. Hải Yến hóa chị Hằng trong bộ ảnh đón Trung thu. Hải Yến rất kín tiếng về đời tư. Cô giấu kín danh tính của ông xã. Người đẹp chỉ chia sẻ chồng là doanh nhân, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hoa khôi Nam Bộ 2017 quyết định lên xe hoa ở tuổi 23 vì thấy đã gặp đúng người, đúng thời điểm. Mời quý độc giả xem video "Hải Yến mặc gợi cảm đi dạo trên bãi biển". Nguồn Facebook Hải Yến