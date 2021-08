Soi lý do Ngọc Trinh và loạt sao Việt xuống tóc

Người mẫu Lê Ngọc Trinh xuống tóc và tu tập tại gia. Chân dài gốc Cần Thơ cho biết, cô bị trầm cảm sau những biến cố trong cuộc sống lẫn công việc. Khi quyết định xuống tóc, Ngọc Trinh muốn thử phá bỏ hình tướng hiện tại của mình - thứ mà cả đời cô luôn nâng niu chấp ngã. Trước Lê Ngọc Trinh, không ít sao Việt cũng cạo đầu. Phương Thanh là một trong số đó. Năm 2016, nữ ca sĩ xuống tóc tại Ấn Độ trong khóa tu kéo dài 2 tuần. Theo Phương Thanh, việc này nằm trong kế hoạch. Những năm trước cô tham gia nhưng không xuống tóc. Phương Thanh cho biết, việc xuống tóc của cô là biểu hiện của một người giác ngộ đạo Phật. Nữ ca sĩ nói thêm: “Nếu Phương Thanh có xuống tóc cho 1 lý do khác thì chỉ xuống tóc cho sức khỏe cha mẹ mình”. Năm 2018, diễn viên Thành Đạt cạo đầu vì muốn cầu bình an cho Hải Băng mang bầu lần 3 chỉ sau 1 tháng sinh con bằng phương pháp sinh mổ. Nhiều sao Việt lại xuống tóc để đóng phim. Tháng 2/2021, Hoa hậu Oanh Yến cạo trọc đầu để đóng phim “Đi về phía mặt trời” của đạo diễn Nguyễn Tấn Trực. Oanh Yến chia sẻ trên Vietnamnet, ngoài xuống tóc, cô còn thay đổi bản thân, hạn chế ăn động vật, chủ yếu ăn rau củ để nhập tâm cho vai diễn. Trước Hoa hậu Oanh Yến, người mẫu Bảo Trúc cạo trọc đầu để vào vai nổi loạn trong phim "Người mẫu". Quyết định xuống tóc của Bảo Trúc không được mẹ đồng tình. Tuy nhiên, nữ người mẫu vẫn thuyết phục được mẹ nhờ tình yêu với nghệ thuật. Ảnh: Đất Việt Nhiều sao nam Việt cũng xuống tóc để đóng phim như Mạc Văn Khoa, Công Lý, Hứa Vĩ Văn, Thành Lộc, Khương Ngọc. Ảnh: Vietnamnet Năm 2016, MC Phan Anh cạo đầu sau chuyến đi đến châu Phi. Nam MC cho biết, lần xuống tóc này của anh là vì động vật hoang dã. Nữ ca sĩ, diễn viên Mỹ Linh ( nickname Hoa Di Linh) lại cạo trọc đầu do mái tóc dài cũ của cô bị hỏng, xơ quá mức sau nhiều lần đi diễn, không có điều kiện chăm sóc. Xem video "Lê Ngọc Trinh đóng phim". Nguồn FBNV

