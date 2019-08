Soi hôn nhân của vợ chồng Jang Dong Gun sau đám cưới triệu đô

Jang Dong Gun - Go So Young kết hôn vào năm 2010. Trước khi yêu nhau, cả hai là đôi bạn rất thân trong nhiều năm. Từ bạn bè, hai diễn viên bằng tuổi chuyển sang mối quan hệ hẹn hò vào năm 2007 rồi kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Đều là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, Jang Dong Gun - Go So Young đã chi 1 hơn triệu USD cho đám cưới. Hôn lễ xa hoa của cặp đôi diễn viên “Gió thổi khúc tình yêu” này từng là đề tài bàn tán của dư luận vào năm 2010. Sau 5 tháng kết hôn, Go So Young hạ sinh con trai đầu lòng. Trong suốt thời gian này, cô luôn được chồng ở bên động viên. Kể từ khi kết hôn, Go So Young lui về hậu trường để chăm sóc gia đình còn nam tài tử vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí. Giống như nhiều cặp đôi khác, Jang Dong Gun - Go So Young cũng có lúc “cơm không lành canh không ngọt”. Trong những năm đầu của hôn nhân, cặp đôi cãi nhau rất nhiều, không giống như hình ảnh đôi vợ chồng đáng mơ ước mà công chúng biết đến. Tuy nhiên, vì từng là bạn trong 10 năm nên cặp đôi hiểu nhau và có thể chịu đựng những thói xấu của nhau. Vợ chồng Jang Dong Gun và Go So Young hiện có hai nhóc tì: 1 trai, 1 gái đều được giấu mặt. Cuộc hôn nhân của cặp đôi bền vững có lẽ bởi sự bao dung, thấu hiểu và hi sinh cả hai dành cho nhau. Go So Young bỏ lại ánh hào quang để làm mẹ, làm vợ. Jang Dong Gun trở thành trụ cột kinh tế của gia đình, làm người chồng, người bố mẫu mực. Đến nay, khi đã về chung một nhà gần 10 năm, Jang Dong Gun và Go So Young vẫn yêu nhau mặn nồng. Hình ảnh cặp đôi trốn con đi hẹn hò từng khiến fan thích thú. Xem video "Jang Dong Gun đến Việt Nam". Nguồn Youtube/vtc

