Soi đường tình khác biệt của Lynk Lee và dàn mỹ nhân chuyển giới

Mới đây, Lynk Lee cập nhật trạng thái “đang hẹn hò”. Bị nghi công khai hẹn hò, nữ ca sĩ đính chính cô bấm nhầm. "Tôi chưa có người yêu, khi nào có tôi sẽ thông báo với mọi người", Lynk Lee khẳng định. Ảnh: FBNV Sau khi chuyển giới, ca sĩ Lynk Lee chưa công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Ảnh: FBNVChuyển giới giống Lynk Lee, gần đây, Lương Mỹ Kỳ vướng nghi vấn được bạn trai cầu hôn sau khi khoe một bó hoa cùng với chiếc nhẫn kim cương to khủng trên tay cũng như viết “Today is a special day for us. Happy when I got you” (Tạm dịch: Hôm nay là một ngày đặc biệt của chúng ta. Hạnh phúc khi em có anh). Ảnh: Yan Từ khi vào showbiz đến nay, Lương Mỹ Kỳ chưa từng công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Yan Cát Tuyền - ca sĩ chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam hiện tại hẹn hò nam ca sĩ Khánh Nguyên. Nửa kia của Cát Tuyền sinh năm 1991, kém nữ ca sĩ đến 17 tuổi. Ảnh: FBNV Trước đây, Cát Tuyền 3 lần đám cưới nhưng đều dang dở. Cô cũng có nhiều mối tình đẹp đều không đi đến cái kết ngọt ngào. Ảnh: FBNV Lâm Khánh Chi từng 1 lần kết hôn. Chồng cũ của cô là Phi Hùng (phải). Sau khi ly hôn, Lâm Khánh Chi vướng tin đồn tình cảm với Song Duy. Phía Lâm Khánh Chi khẳng định Song Duy chỉ là trợ lý của nữ ca sĩ. Ảnh: Công lý và xã hội Hoài Sa từng trải qua vài mối tình, mối tình lâu nhất khoảng nửa năm, mối tình sâu đậm nhất là 1 tháng. Ảnh: FBNV Đáng chú ý, Hoài Sa có mối tình chóng vánh với ca sĩ Trọng Hiếu. Mỹ nhân chuyển giới cho biết, cả hai có thể cùng nhau tâm sự, chia sẻ, tuy nhiên không có khao khát chinh phục, muốn gần gũi đối phương. Hoài Sa nói thêm cô dần nhận ra tình cảm đơn phương 5 năm trước chỉ là sự cảm mến dành cho một tài năng, chứ không phải tình yêu. Ảnh:Yeah1 Hôn nhân của Cindy Thái Tài không viên mãn. Sau 3 lần cưới, cô tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng thứ 4. Không may, người bạn đời của Cindy Thái Tài bị ung thư rồi qua đời. Đến nay, cô không thể yêu ai vì vẫn nặng tình với chồng cũ quá cố. Ảnh: Khám phá Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một chàng trai ở Hải Dương, Lê Duy nên duyên với H. Năm 2018, H. bất ngờ kết hôn, khẳng định giữa tình yêu hơn 10 năm của anh và Lê Duy chỉ là một vở kịch. Lê Duy không lên tiếng về chia sẻ của H. Sau đó, mỹ nhân chuyển giới này yêu một chàng trai kém gần 20 tuổi, đẹp trai, xuất thân giàu có. Thế nhưng, không lâu sau đó, Lê Duy lại xác nhận độc thân. Ảnh: Thế giới trẻ Hương Giang Idol đang có mối tình đẹp với CEO Matt Liu. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2020. Ảnh: FBNV Xem video "Hương Giang bên Matt Liu khi mới hẹn hò". Nguồn FB Hương Giang

