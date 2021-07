Siêu sao Hollywood đóng phim do Kim Lý sản xuất nổi tiếng thế nào?

Thông tin Robert Downey Jr. đóng phim “The Sympathizer” (Cảm tình viên) do Kim Lý hợp tác sản xuất với các nhà làm phim quốc tế và kênh truyền hình HBO nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả Việt. Ảnh: Người lao động Robert Downey Jr. là một diễn viên nổi tiếng thế giới. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của nam tài tử là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim Robert Downey. Mẹ của anh là diễn viên Elsie Downey. 5 tuổi, Robert đóng phim "Pound" do bố anh làm đạo diễn. Ảnh: An ninh thủ đô Bước ngoặt trong sự nghiệp của Robert là vai diễn Charlie Chaplin trong phim "Chaplin" do Richard Attenborough đạo diễn. Tài tử được đề cử tại giải Oscar, Quả Cầu Vàng và BAFTA ở hạng mục Nam chính xuất sắc. Song anh không giành giải thưởng. Ảnh: VOV Đến nay, vai diễn biểu tượng của Robert Downey Jr. là siêu anh hùng Iron Man (Người sắt) - Tony Stark trong các bom tấn của Marvel từ năm 2008 đến năm 2019. Ảnh: Zing Cát sê đóng phim của Robert Downey Jr. cao ngất ngưởng. Tờ The Hollywood Reporter cho biết, nam diễn viên từng nhận 5 triệu USD mỗi ngày khi tham gia diễn xuất trong “Spider-Man: Homecoming” năm 2017. Quá trình ghi hình diễn ra trong 3 ngày. Khi đóng loạt phim của Marvel, tài tử cũng nhận cát sê hàng chục triệu đô cho mỗi phần phim. Cụ thể, anh nhận 50 triệu USD cho “The Avengers" và "Avengers: Age of Ultron". Đến "Avengers: Infinity War" và “Avengers: Endgame”, tài tử được trả 75 triệu USD cho mỗi phần phim. Ảnh: Saostar Theo Ellman, từ năm 2012 tới 2015, Robert Downey Jr. là diễn viên có thù lao cao nhất thế giới do Forbes bình chọn. Ảnh: Vietnamnet Đóng phim do Kim Lý sản xuất, "Người sắt" chia sẻ trên VTC: "Việc chuyển thể tác phẩm bậc thầy và quan trọng của Nguyễn Thanh Việt đòi hỏi một ê-kíp có tầm nhìn. Với sự chỉ đạo của đạo diễn Park Chan Wook, tôi kỳ vọng đây sẽ là cuộc phiêu lưu đầy sáng tạo dành cho tôi, Susan và các cộng sự của công ty Team Downey. Đây đồng thời là dự án gây kích thích cho bản thân tôi khi đóng một loạt vai phụ đầy phức tạp. Cái bắt tay giữa hai công ty sản xuất A24 và HBO là sự kết hợp hoàn hảo giữa các đối tác và đồng nghiệp… Đó chính xác là những thử thách mà tôi hằng khao khát và tôi tin rằng chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm đặc biệt cho khán giả của mình". Hiện tại, phía nam diễn viên Kim Lý chưa tiết lộ cát sê của Robert Downey Jr. khi đóng phim “The Sympathizer”. Ảnh: VTC Xem video "Kim Lý tập thể dục tại nhà". Nguồn FBNV

