Selena Gomez hẹn hò với trai lạ giữa “tâm bão” đính hôn của tình cũ

Khi thông tin Justin Bieber đính hôn với siêu mẫu Hailey Baldwin chỉ sau một tháng tái hợp chiếm trọn mặt báo Hollywood những ngày gần đây thì Selena Gomez cũng đang tận hưởng kì nghỉ bên chàng trai lạ. Selena Gomez thoải mái trò chuyện với anh chàng tại đảo Coney ở New York. Trái với những lo lắng của người hâm mộ về việc Selena sẽ sốc khi tình cũ đính hôn, cô nàng xuất hiện rạng ngời, vui tươi như không hề có chuyện xảy ra.

Nữ ca sĩ Selena Gomez trẻ trung trong chiếc áo croptop màu trắng cùng quần ống rộng thời thượng. Chàng trai lạ được cho là có ngoại hình điển trai giống cậu cả nhà Beckhams. Nhiều fan của giọng ca "Back to you" tin rằng cặp đôi đang dành thời gian để tìm hiểu nhau. Sau khi có màn song ca với Taylor Swift hồi tháng 5 vừa qua, Selena Gomez đã được bắt gặp rời đi cùng với chàng trai lạ mặt. "Selena đang cảm thấy rất ổn, cô ấy biết mẹ mình đã nói đúng về Justin. Cô ấy cần chủ động kết thúc mối quan hệ và kết thúc hoàn toàn. Giờ đây, Selena đã làm được điều đó và cảm thấy hào hứng mong chờ về tương lai", nguồn tin của Hollywood Life chia sẻ. Selena Gomez đã sẵn sàng cho những cuộc tình mới. Cô nàng dường như không mảy may bận tâm đến tình cũ Justin mà dành nhiều thời gian cho bản thân và bạn bè. Trong khi đó, Justin Bieber đã chính thức xác nhận đính hôn và còn mong muốn có con với chân dài 9x trên Instagram cá nhân: "Hailey, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Anh muốn dành cả cuộc đời để hiểu, yêu thương em... Trái tim anh hoàn toàn thuộc về em". Sau khi đính hôn vào hôm 7/7, đôi uyên ương sắp cưới hạnh phúc trao nhau nụ hôn môi thật đắm đuối trong bữa tiệc chúc mừng.

