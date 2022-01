Sau 8 năm ly hôn Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh giờ ra sao?

Sau khi ly hôn, Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh giữ mối quan hệ bạn bè vì con gái chung Bảo Tiên. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Trong những năm qua, bé Bảo Tiên là động lực lớn nhất để Trương Ngọc Ánh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống lẫn công việc. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Sau khi ly hôn, Trương Ngọc Ánh tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cô đầu tư phim ảnh, đóng chính một số phim. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia các gameshow với vai trò giám khảo. Bên cạnh đó, Trương Ngọc Ánh kinh doanh. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Khi Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn chưa ly hôn, tài sản chung của cả hai cộng gộp lại ít ai sánh kịp. Hậu ly hôn, Trương Ngọc Ánh vẫn giàu kếch xù. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Trở lại cuộc sống độc thân, Trương Ngọc Ánh hẹn hò Kim Lý. Mối tình giữa Kim Lý và Trương Ngọc Ánh kéo dài từ 2014 đến 2016. Đến năm 2017, Kim Lý hẹn hò Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Công lý Trương Ngọc Ánh luôn dành lời tốt đẹp cho Kim Lý dù cả hai đã chia tay. Ảnh: Người đưa tin Trương Ngọc Ánh hiện tại hẹn hò nam diễn viên kém cô 14 tuổi - Anh Dũng. Cặp đôi bị đồn yêu nhau từ năm 2019 nhưng mãi đến tháng 4/2021, cả hai mới công khai chuyện tình cảm. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Gần đây, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng hạn chế chia sẻ hình ảnh bên nhau. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Cuối tháng 6/2021, Trương Ngọc Ánh vướng tin đồn mang bầu sau khi để lộ thân hình mũm mĩm cùng vòng hai to bất thường trong bức ảnh chụp bên gia đình và nhóm bạn thân được Hà Kiều Anh đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Vietnamnet Trương Ngọc Ánh phủ nhận tin đồn mang thai. Cô cho biết: “Cám ơn mọi người quan tâm. Mình không có bầu bí gì đâu. Chắc do tấm hình từ năm trước mặc đồ rộng nên gây chú ý thôi. Có con là có phước, nên có là em báo tin vui ngay”. Năm 2021, nhan sắc của Trương Ngọc Anh lên xuống thất thường. Nhiều người chê nữ diễn viên vai u thịt bắp, mặt thiếu tự nhiên trong livestream. Ảnh: Vietnamnet Hậu bị chê sắc vóc, nữ diễn viên phim “Hương ga” gây bất ngờ khi khoe hình thể thon gọn. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Trương Ngọc Ánh ngày càng đẹp mặn mà. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Ngày trẻ, vợ cũ của Trần Bảo Sơn từng nhận giải Hoa hậu Noel Hà Nội. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Hiện tại, Trương Ngọc Ánh gần như có trong tay tất cả mọi thứ từ nhan sắc, sự nghiệp đến tình duyên. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Xem video "Phút nói thật của Trương Ngọc Ánh". Nguồn Pháp Luật Plus

Sau khi ly hôn, Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh giữ mối quan hệ bạn bè vì con gái chung Bảo Tiên. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Trong những năm qua, bé Bảo Tiên là động lực lớn nhất để Trương Ngọc Ánh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống lẫn công việc. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Sau khi ly hôn, Trương Ngọc Ánh tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cô đầu tư phim ảnh, đóng chính một số phim. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia các gameshow với vai trò giám khảo. Bên cạnh đó, Trương Ngọc Ánh kinh doanh. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Khi Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn chưa ly hôn, tài sản chung của cả hai cộng gộp lại ít ai sánh kịp. Hậu ly hôn, Trương Ngọc Ánh vẫn giàu kếch xù. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Trở lại cuộc sống độc thân, Trương Ngọc Ánh hẹn hò Kim Lý. Mối tình giữa Kim Lý và Trương Ngọc Ánh kéo dài từ 2014 đến 2016. Đến năm 2017, Kim Lý hẹn hò Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Công lý Trương Ngọc Ánh luôn dành lời tốt đẹp cho Kim Lý dù cả hai đã chia tay. Ảnh: Người đưa tin Trương Ngọc Ánh hiện tại hẹn hò nam diễn viên kém cô 14 tuổi - Anh Dũng. Cặp đôi bị đồn yêu nhau từ năm 2019 nhưng mãi đến tháng 4/2021, cả hai mới công khai chuyện tình cảm. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Gần đây, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng hạn chế chia sẻ hình ảnh bên nhau. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Cuối tháng 6/2021, Trương Ngọc Ánh vướng tin đồn mang bầu sau khi để lộ thân hình mũm mĩm cùng vòng hai to bất thường trong bức ảnh chụp bên gia đình và nhóm bạn thân được Hà Kiều Anh đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Vietnamnet Trương Ngọc Ánh phủ nhận tin đồn mang thai. Cô cho biết: “Cám ơn mọi người quan tâm. Mình không có bầu bí gì đâu. Chắc do tấm hình từ năm trước mặc đồ rộng nên gây chú ý thôi. Có con là có phước, nên có là em báo tin vui ngay”. Năm 2021, nhan sắc của Trương Ngọc Anh lên xuống thất thường. Nhiều người chê nữ diễn viên vai u thịt bắp, mặt thiếu tự nhiên trong livestream. Ảnh: Vietnamnet Hậu bị chê sắc vóc, nữ diễn viên phim “Hương ga” gây bất ngờ khi khoe hình thể thon gọn. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Trương Ngọc Ánh ngày càng đẹp mặn mà. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Ngày trẻ, vợ cũ của Trần Bảo Sơn từng nhận giải Hoa hậu Noel Hà Nội. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Hiện tại, Trương Ngọc Ánh gần như có trong tay tất cả mọi thứ từ nhan sắc, sự nghiệp đến tình duyên. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Xem video "Phút nói thật của Trương Ngọc Ánh". Nguồn Pháp Luật Plus