Sao Việt lấy chồng Tây: Người sướng như tiên, kẻ bị chồng phản bội

Hot girl Elly Trần là một trong những sao Việt lấy chồng Tây. Người đẹp bí mật kết hôn vào năm 2011. Mãi đến nay, Elly Trần mới công khai cuộc hôn nhân này. Ảnh: Tiền Phong Sau khi tố chồng ngoại tình, Elly Trần bày tỏ, cô vẫn còn rất yêu chồng và không muốn ly hôn. “Tôi không muốn việc lấy nhau rồi ly dị. Tôi muốn có một gia đình bình thường, hạnh phúc như mọi người nhưng mà đâu phải mình mong muốn là được, đâu phải mình mong muốn là người ta sẽ tốt với mình", cô nói. Ảnh: Lao động Lấy chồng Tây, MC Hoàng Oanh cũng sớm tan vỡ hôn nhân. Ảnh: Người lao động Năm 2019, Hoàng Oanh lên xe hoa. Ông xã của cô là doanh nhân người Mỹ Jack Cole. Đến năm 2022, Hoàng Oanh ly hôn. Ảnh: Lao động Khi gặp bế tắc trong cuộc hôn nhân, Hoàng Oanh tìm đến Hồ Ngọc Hà. "Là một người từng trải, tôi đã nói cho Oanh biết những cái được và mất khi chia tay, khi cả hai đã có con chung. Tôi phân tích rất nhiều và mong Oanh bước qua trở ngại ấy và bảo toàn mái ấm của mình”, Hà Hồ chia sẻ. Sau đó, Hoàng Oanh vẫn quyết định ly hôn. Ảnh: Người lao động Cuộc hôn nhân của diva Hồng Nhung và doanh nhân người Mỹ Kevin từng hạnh phúc. Hồng Nhung từng khen ngợi chồng Tây hiền lành, tri thức, khéo chăm con, luôn ủng hộ vợ đi hát, sẵn sàng chia sẻ việc nhà. Ảnh: Tiền Phong Sau 8 năm mặn nồng, Hồng Nhung ly hôn doanh nhân Kevin. Lý do chia tay được người trong cuộc giữ kín. Sau biến cố ly hôn, Hồng Nhung lẫn chồng cũ đều tìm được hạnh phúc mới. Ảnh: FBNV Cuộc hôn nhân của Pha Lê và chồng người Hàn Quốc kéo dài được 2 năm. Nữ ca sĩ ly hôn vì cô và chồng hết yêu nhau cũng như do không chung quan điểm sống một phần vì khác biệt văn hóa. Phía chồng cũ Pha Lê hiện tại đã có bạn gái. Ảnh: FBNV Nhiều mỹ nhân Việt lấy chồng Tây lại sướng như tiên. Hà Anh là một trong số đó. Cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên anh chàng giáo viên mang quốc tịch Anh tên Olly cùng con gái Myla. Ảnh: FBNV Giống Hà Anh, Đoan Trang cũng lựa chọn yêu và kết hôn với chồng Tây. Nửa kia của Đoan Trang là doanh nhân gốc Thụy Điển Johan Wicklund. Hồi tháng 8/2022, vợ chồng Đoan Trang kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV Năm 2015, nữ ca sĩ Phương Vy Idol lên xe hoa với ông xã người Mỹ làm trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Phương Vy cho hay sau khi kết hôn, tình cảm của cô và ông xã thậm chí sâu đậm hơn nhiều so với lúc mới yêu.Ảnh: FBNV Ca sĩ Thu Minh có cuộc sống vương giả, hạnh phúc sau 10 năm lấy doanh nhân người Hà Lan Otto De Jager. Ảnh: FBNV Siêu mẫu Bằng Lăng lên xe hoa với doanh nhân người Đức tên Claas Schaberg năm 2007. Nữ người mẫu với chồng ngoại quốc có hai cậu con trai nay đã lớn phổng phao. Ảnh: Vietnamnet Xem video Elly Trần lần đầu làm lồng đèn bằng giấy bóng kiếng. Nguồn Vie Network

