Sao Việt dính bê bối tình dục: Không chỉ có Hồ Quang Hiếu!

Mới đây, Hồ Quang Hiếu bị cô gái tên T.X tố rủ bay lắc rồi "cướp đời con gái". Về lý do phơi bày scandal, T.X cho biết, vì Hồ Quang Hiếu không xin lỗi và thể hiện muốn dùng tiền để bù đắp. Trước những lời tố của T.X, phía Hồ Quang Hiếu phủ nhận hoàn toàn. Đại diện của nam ca sĩ chia sẻ trên truyền thông, tài khoản Zalo của Hồ Quang Hiếu bị đánh cắp. Ngoài ra, Hồ Quang Hiếu không biết cô gái T.X là ai. Trước lời phủ nhận của Hồ Quang Hiếu, T.X bức xúc cho rằng tài khoản Zalo hoàn toàn có thể hủy và tạo mới, đồng thời thách nam ca sĩ khởi kiện nếu anh cho rằng mình đang bị bôi nhọ nhân phẩm nghiêm trọng. Trước lời thách khởi kiện của T.X, phía Hồ Quang Hiếu chưa có thêm động thái nào. Dù thực hư sự việc chưa rõ trắng đen nhưng hình ảnh của Hồ Quang Hiếu không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trước Hồ Quang Hiếu, Phạm Anh Khoa cũng vướng bê bối. Năm 2018, nam rocker bị Phạm Lịch, vũ công Nga My và M.P tố gạ tình. Giữa ồn ào, Phạm Anh Khoa lên tiếng xin lỗi những người bị anh làm tổn thương nhưng không chỉ đích danh Phạm Lịch, Nga My hay M.P. Ngoài ra, anh phủ nhận cáo buộc gạ tình. Lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa gây tranh cãi. Cuối cùng, sau làn sóng chỉ trích, anh đã gửi lời xin lỗi đích danh đến Phạm Lịch, Nga My và M.P. Ảnh: Zing Phạm Anh Khoa cũng xin rút lại toàn bộ những lời phát ngôn trước đó như "vỗ mông là hành vi bình thường ở showbiz". Nam rocker còn cam kết sẽ không làm tổn hại đến bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Ảnh: Zing Sau khi Phạm Anh Khoa cúi đầu nhận sai, làn sóng chỉ trích anh không còn mạnh mẽ như trước. Tuy nhiên, đến nay, nhiều cư dân mạng vẫn chưa thể bỏ qua scandal của nam rocker. Bê bối tình dục gây chấn động showbiz Việt nhất là diễn viên Minh Béo. Anh bị bắt tại Mỹ vào ngày 24/3 (giờ Mỹ) năm 2016 vì cáo buộc ba tội danh: Dâm ô với một trẻ em, sắp xếp gặp gỡ với trẻ em và dụ dỗ trẻ em. Trong lần đầu tiên ra hầu tòa vào ngày 15/4/2016, Minh Béo phủ nhận các cáo buộc. Tại phiên tòa ngày 10/8/2016, anh nhận tội ấu dâm và bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù giam. Ảnh: Báo giao thông Trở về nước sau khi mãn hạn tù, Minh Béo vẫn thản nhiên khóc, cười, diễn kịch, tuyển diễn viên như chưa từng có scandal ấu dâm xảy ra khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. 2 năm trước khi bị bắt tại Mỹ, Minh Béo bị nhiều người trẻ tố gạ tình. Nam ca sĩ N.H tiết lộ anh bị Minh Béo kéo áo sờ soạng khi anh đến công ty Minh Béo để trao đổi về việc Minh Béo hứa hẹn hỗ trợ và làm quản lý show. Sau N.H, ca sĩ Đ - cựu thành viên nhóm WeBoys, đạo diễn, biên kịch Unchin Vô dụng và Á quân Mr Cộng đồng 2013 - Hoàng Phi Kha cũng lên tiếng tố cáo hành vi quấy rối tình dục của Minh Béo. Ban đầu cư dân mạng không tin lời tố cáo của các nghệ sĩ trẻ như N.H, ca sĩ Đ. Chỉ đến khi Minh Béo bị bắt ở Mỹ vì tội ấu dâm, nhiều người mới vỡ lẽ.

