Sao nữ châu Á mất tất cả vì dan díu với đàn ông có vợ

Diêu Địch: Diêu Địch sinh năm 1982, được biết đến với vẻ đẹp mong manh. Cô tham gia rất nhiều phim truyền hình, trong đó có Tân hồng lâu mộng, Thanh niên Bắc Kinh, Thất tình 33 ngày, Thường Nga… Gần đây, cô trở thành tâm điểm của giới truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc sau khi Mã Y Lợi và Văn Chương thông báo ly hôn. Nhiều người cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến gia đình cặp sao này tan vỡ. Năm 2014, cô bị bắt gặp du lịch và qua đêm ở khách sạn với bạn diễn Văn Chương. Nữ diễn viên sau đó gửi lời xin lỗi công khai, nhưng không được người hâm mộ tha thứ. Sau ồn ào tình ái, sự nghiệp của nữ diễn viên ảnh hưởng đáng kể. Trong 5 năm qua, tên tuổi của cô dần mờ nhạt trong làng giải trí Hoa ngữ. Năm 2017, Diêu Địch công khai hẹn hò với một thiếu gia giàu có và được anh này cầu hôn. Hoàng Tâm Dĩnh: Hoàng Tâm Dĩnh từng đoạt á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2012. Cô gây chú ý qua các bộ phim như Cung tâm kế 2, Dĩ hòa vi quý. Hồi tháng 4, loạt hình ảnh và video thân mật của cô với ca sĩ Hứa Chí An trong taxi bị phanh phui. Điều đáng nói, Hứa Chí An là chồng của diva Trịnh Tú Văn, còn Hoàng Tâm Dĩnh là bạn gái của diễn viên Mã Quốc Minh. Vụ việc khiến hình tượng của Hoàng Tâm Dĩnh hoàn toàn sụp đổ trong mắt công chúng. Sau khi bê bối ngoại tình nổ ra, tại Hong Kong, truyền thông và người hâm mộ nước này đã thực hiện chiến dịch tẩy chay toàn diện Hoàng Tâm Dĩnh. TVB chính thức "phong sát" cô bằng việc dừng hoạt động vô thời hạn. Hàng loạt dự án phim ảnh của nữ diễn viên cũng phải dừng lại và không được phát sóng. Cô thậm chí còn phải xin phá sản vì không có đủ tiền bồi thường những hợp đồng quảng cáo bị ảnh hưởng bởi vụ ngoại tình. Dưới sức ép của dư luận, Hoàng Tâm Dĩnh bỏ làng giải trí sang Mỹ với lý do du học. Gần đây, Sina tiết lộ nữ diễn viên đã liên tục nhắn tin, gọi điện thoại khóc lóc cầu xin sự tha thứ từ bạn trai Mã Quốc Minh. Tuy nhiên, sao nam TVB vẫn quyết định dứt tình với Hoàng Tâm Dĩnh. Huỳnh Thánh Y: Huỳnh Thánh Y sinh năm 1983, cô nổi tiếng qua các phim Biệt thự táo đỏ, Tuyệt đỉnh Kung Fu, Truyền thuyết Bạch xà, Thiên hạ đệ nhất. Sở hữu gương mặt đẹp và khả năng diễn xuất tốt, cô từng được kỳ vọng trở thành tên tuổi hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, sau khi chuyện Huỳnh Thánh Y qua lại với Dương Tử - nhà sản xuất kiêm đại gia truyền thông đã có vợ con bị phanh phui, người đẹp trở thành cái gai trong mắt công chúng. Nhiều người cho rằng Huỳnh Thánh Y chính là nguyên nhân khiến Dương Tử ly hôn vợ cũ và kết hôn với cô vào năm 2007. Hơn 10 năm qua, do bị công chúng tẩy chay, Thánh Y không có bất kỳ một tác phẩm nổi bật khiến sự nghiệp cô tụt dốc không phanh. Nữ diễn viên thỉnh thoảng tham dự một vài sự kiện hay xuất hiện trong các buổi tiệc của những người đồng nghiệp thân thiết. Hiện, Huỳnh Thánh Y đang sống hạnh phúc bên Dương Tử và hai con trai. Theo Sina, Huỳnh Thánh Y giờ là bà chủ của một công ty truyền thông lớn và sống sung túc, giàu có. Kim Min Hee: Kim Min Hee sinh năm 1982, xuất thân từ người mẫu sau đó đạt được nhiều thành công trên lĩnh vực phim ảnh. Năm 2006, thông tin cô hẹn hò với đạo diễn Hong Sang Soo bị phanh phui. Sau khi thừa nhận tình yêu với nữ diễn viên Người hầu gái, đạo diễn Hong Sang Soo nộp đơn ly hôn người vợ gắn bó với mình 30 năm và chuyển tới sống cùng người tình trẻ khiến nữ diễn viên hứng chịu không ít chỉ trích. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha, Hong Sang Soo và Kim Min Hee thường xuyên công khai xuất hiện tình tứ tại các sự kiện thảm đỏ liên hoan phim. Do không được lòng công chúng Hàn Quốc, nữ diễn viên và người tình hiện sống ở nước ngoài. Cặp sao vẫn hợp tác với nhau trong nhiều dự án điện ảnh mới bất chấp mọi búa rìu của dư luận. Ngô Ỷ Lợi: Ngô Ỷ Lợi đăng quang Hoa hậu châu Á ATV Hong Kong năm 1990. Tuy nhiên, bà chủ yếu được công chúng biết đến với tư cách là tình cũ của Thành Long và là mẹ của con riêng nam diễn viên. Ngô Ỷ Lợi và Thành Long quen nhau trong một bữa tiệc và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, sau khi Ỷ Lợi mang thai, Thành Long đã cao chạy xa bay. Nữ diễn viên một mình sinh con, không nhận chu cấp của Thành Long. Sự chen chân của bà vào cuộc hôn nhân của Thành Long và Lâm Phụng Kiều đã khiến Ngô Ỷ Lợi đánh mất tất cả. Thậm chí, thời trẻ nữ diễn viên còn chấp nhận làm vợ bé của các đại gia để có tiền nuôi con gái. Trong nhiều năm qua, ở tuổi xế chiều Ngô Ỷ Lợi không còn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Bà thường xuyên lo nghĩ cho cuộc sống của con gái Ngô Trác Lâm. Ngô Ỷ Lợi gặp vất vả trong việc nuôi dưỡng Ngô Trác Lâm bởi cá tính nổi loạn của con gái. Bà từng bị cảnh sát điều tra vì hành vi giấu ma túy trong nhà và ngược đãi con gái chưa đủ tuổi thành niên do chứng nghiện rượu. Hiện, cuộc sống của Ngô Ỷ Lợi khá khó khăn. Bà sống bằng đồng tiền thù lao diễn xuất ít ỏi và tiền trợ cấp từ mẹ đẻ.

