Quỳnh Thư mặc nóng bỏng sau tin đồn tình cảm với chồng Lâm Diệp Anh

Sau thời gian im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội vì tin đồn là nguyên nhân gây ra rạn nứt trong hôn nhân của vợ chồng Diệp Lâm Anh, người mẫu Quỳnh Thư lại xuất hiện trở lại với hình ảnh quyến rũ. Mặc chiếc váy đen ôm sát với phần xẻ ngực sâu, người đẹp sinh năm 1989 khoe gần trọn vòng 1 hấp dẫn. Mái tóc tết cá tính, khuôn mặt trang điểm kỹ, trang phục hở ngực, hở lưng, Quỳnh Thư thu hút mọi ánh nhìn trong sự kiện họp báo ra mắt chương trình The Champion - Nhà vô địch 2021. "Tôi khóa trang cá nhân vì dân mạng không hề biết thực hư câu chuyện. Tôi cảm thấy nên khóa bình luận để bảo vệ an toàn cho mình và những điều xảy ra xung quanh...", Quỳnh Thư giải thích lý do khoá Facebook cá nhân vào thời điểm lộ clip được cho là xuất hiện bên chồng Diệp Lâm Anh. "Với tôi, trên 1 trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ 3. Quỳnh Thư xin được giữ kín về chuyện có hay không có người yêu ở thời điểm hiện tại vì trước giờ tôi không chia sẻ điều này trước công chúng", Quỳnh Thư chia sẻ. Ngày 30/10, cánh săn ảnh chộp được khoảnh khắc chồng Diệp Lâm Anh, đại gia Nghiêm Đức cùng người mẫu Quỳnh Thư bước ra từ nhà của cô này. Cũng từ đó, Quỳnh Thư bị chỉ trích là "con giáp thứ 13" phá hoại hạnh phúc gia đình Diệp Lâm Anh. Sau khi ồn ào tạm lắng, sự xuất hiện của Quỳnh Thư lập tức gây chú ý. Đặc biệt khi cô xuất hiện với vẻ ngoài quyến rũ như thế này.Xem video "Cuộc sống của Diệp Lâm Anh khi làm mẹ bỉm sữa". Nguồn Yan:

