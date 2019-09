“Quỳnh búp bê” và loạt mỹ nhân “trầy da tróc vảy” vì gameshow

"Mỹ nhân hàng động" mùa đầu tiên gây chú ý với sự tham gia của 6 người đẹp của làng giải trí gồm: Diễn viên Phương Oanh, Trương Quỳnh Anh, Phương Anh Đào, Ngọc Thanh Tâm, ca sĩ Jang Mi và DJ Oxy. 6 người đẹp được kết đôi với 6 chiến sĩ công an tinh nhuệ để cùng vượt qua các thử thách liên quan tới võ thuật, chữa cháy, thoát hiểm trên cao, dưới nước, trong rừng… Dù không ít lần phải bật khóc trước khó khăn nhưng các "mỹ nhân hành động" đã cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, không ngại “trầy da tróc vảy” để hoàn thành thử thách khắc nghiệt.

Ngay trong tập đầu tiên của "Mỹ nhân hành động", ở phần kiểm tra thể lực, Phương Oanh "Quỳnh búp bê" và loạt mỹ nhân đã cho thấy sự mệt mỏi khi phải đối mặt với bài thi dùng sức lực. Trương Quỳnh Anh còn khoe có những "đường xăm rất đẹp" trên hai cánh tay chỉ sau 30 phút thực hiện thử thách. Ở phần "Cứu nạn cứu hộ dưới nước" trong tập 4, nữ chính phim "Quỳnh búp bê" mặt tái mét, bật khóc xin bỏ tham gia thử thách này vì bị ám ảnh tai nạn dưới nước từ bé. Dù nỗ lực vượt qua nỗi sợ sau khi được đổi vị trí với đồng đội nhưng Phương Oanh vẫn "tim đập chân run" khi phải ngâm mình dưới nước. Nữ diễn viên không ít lần "đổ mồ hôi, rơi nước mắt", đòi bỏ thi trước môi trường và thử thách khắc nghiệt của chương trình mà cô cho là không khác gì "hành xác". Phương Oanh phải cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ của chương trình vì liên tục bị thương. Dù vậy cô vẫn cố gắng hoàn thành ở các thử thách và giành được thành tích cao. Phương Oanh khoe đôi chân bầm tím, rớm máu khiến fan xót xa. Cũng như Phương Oanh, Phương Anh Đào nhận được nhiều lời khen về sự mạnh mẽ, kiên cường chiến đấu. Dù vậy cô cũng không ít lần gặp khó khăn, suýt bị ngạt ở phần thi dưới nước. Nữ diễn viên thậm chí đã bật khóc khi hoàn thành bài kiểm tra. Phương Anh Đào bị thương do phải dùng sức liên tục. Do bị đau mỏi cơ, cô phải bó tay và xịt lạnh liên tục để giảm đau. Thử thách ngày càng khó khăn khiến dàn "mỹ nhân hành động" chịu cảnh bầm dập. Ở phần thi chinh phục kỹ năng "Vượt rào", pha trượt chân khiến Trương Quỳnh Anh ngã dập mông đau đớn. DJ Oxy cũng không ít lần phải rơi nước mắt, nhưng cô luôn thể hiện nỗ lực, sự kiên cường, chịu đựng đau đớn vì chấn thương để hoàn thành nhiệm vụ. Dù phải ra về sớm nhưng Jang Mi cũng đã để lại nhiều ấn tượng với tinh thần chơi hết mình, không ngại khó khăn thử thách. Có thân hình nhỏ bé nhưng Ngọc Thanh Tâm không hề thua kém các đồng nghiệp nữ về sức mạnh. Cô không ít lần bật khóc vì ức chế, vì thử thách khắc nghiệt, mà còn có lúc bật khóc vì vui mừng khi mình vượt qua được khó khăn cũng như giới hạn của bản thân. Ảnh: Kyky, cắt clip ANTV. Xem video chương trình Mỹ nhân hành động. Nguồn Youtube:

