Quốc Trí rạng rỡ về nước sau đăng quang Á vương Du lịch Thế giới

Mới đây, tân Á vương Du lịch Thế giới 2023 Quốc Trí đã đáp chuyến bay từ Brazil về sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc hành trình thi Mister Tourism World 2023. Tại sân bay anh xuất hiện trong bộ vest xanh lịch lãm, đầy thu hút. Trải qua 48 giờ bay, thiếu ngủ do bận rộn với lịch trình dày đặc cùng Top 5 tại Brazil sau cuộc thi, tân Á vương Quốc Trí vẫn rạng rỡ trước ống kính. Á vương Quốc Trí cho biết, sau cuộc thi kết thúc ngày 4/12 tại Brazil anh vẫn phải tham gia các hoạt động, trả lời phỏng vấn truyền thông trong vai trò mới sau cuộc thi. Nôn nao được về nước sớm gần 10 ngày căng thẳng dự thi, Quốc Trí hạnh phúc khi có bố mẹ, người thân, bạn bè và người hâm mộ chào đón anh tại sân bay. Bố mẹ nam á vương cho biết, họ luôn gọi điện hỏi thăm sức khỏe và động viên tinh thần con trai trong 10 ngày Quốc Trí ở Brazil. Quốc Trí nói, anh phấn chấn tinh thần khi gặp lại người thân. Anh hứa với bố mẹ sẽ nỗ lực hết mình ở cương vị mới. Á hậu Đại Dương Việt Nam 2023 Giang Thái cùng MC Hải Triều cũng có mặt để đón người bạn thân thiết về nước. MC Chu Tấn Văn cũng có mặt trong đoàn đón Á vương Quốc Trí trở về nước. MC Tấn Văn là giám đốc quốc gia tại Việt Nam - đơn vị nắm bản quyền đưa Quốc Trí đi thi. Anh cũng là người đã động viên và tham gia đào tạo, lo thủ tục visa, xin cấp phép thi quốc tế, huấn luyện Quốc Trí những kỹ năng, kinh nghiệm thi đấu suốt thời gian qua. Quốc Trí nói: “Thực sự khi còn trên máy bay, tôi thấm mệt, chỉ ước sẽ được ngủ bù thật nhiều sau những ngày căng thẳng và một ngày hoạt động kín lịch từ sáng sớm cho tới khi lên máy bay, nhưng tôi đã rất bất ngờ, hạnh phúc, quên hết cả mệt mỏi khi được mọi người vất vả ra đón ở sân bay”. Đặc biệt, Quốc Trí chia sẻ, anh rất phấn chấn vì chiến thắng của anh đã được bạn bè quốc tế chúc mừng nồng nhiệt. Những tình cảm của bạn bè tham dự cuộc thi khiến anh không bao giờ quên, đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh. Tân á vương cũng bày tỏ, anh xúc động khi nhận được sự chúc mừng của đông đảo khán giả Việt Nam sau chiến thắng. Đó là động lực lớn để anh hoàn thành tốt vai trò mới, đem hình ảnh đẹp của Việt Nam giới thiệu trong các sự kiện, hoạt động quốc tế. Sau khi về nước, Quốc Trí chia sẻ, anh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, thưởng thức những món ăn yêu thích, sau đó quay lại với công việc MC và diễn viên. Sắp tới, anh sẽ tham gia các hoạt động quảng bá du lịch, môi trường, công tác xã hội, thiện nguyện tại TPHCM. "Đạt được danh hiệu cao quý này đã khó, để giữ vững được phong độ và làm rạng danh thì càng khó hơn. Tôi sẽ chuẩn bị sức khỏe dẻo dai, bền bỉ cùng một tinh thần và trí lực minh mẫn để sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ", anh tâm sự. Quốc Trí quê Đồng Tháp, giành ngôi á vương 3 trong chung kết Nam vương Du lịch Thế giới 2023, diễn ra sáng 4/12. Ngoài danh hiệu á vương 3, Quốc Trí còn giành các giải thưởng phụ: Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất), Mister Tourism Asia Pacific (Nam vương Du lịch châu Á - Thái Bình Dương), giải nhì The Best Speaker (Thuyết trình hay nhất).Xem video: Lê Nguyễn Ngọc Hằng lên đường dự thi Hoa hậu Liên lục địa. Nguồn video NVCC

