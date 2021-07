Phi Thanh Vân yêu đương thế nào tuyên bố không bỏ tiền nuôi trai?

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Phi Thanh Vân khẳng định cô là người phụ nữ tuyệt đối không bao giờ bỏ tiền ra nuôi đàn ông. “Đàn ông đến với tôi vì chính tôi, vì trí tuệ của tôi, vì họ yêu chính cô Nguyễn Thị Thanh Vân chứ không phải yêu tài sản của cô ấy. Còn những người đàn ông đến với tôi vì tài sản, tôi loại trừ ngay từ vòng nhắn tin”, nữ diễn viên trải lòng trên Tri thức trẻ. Thời nổi tiếng, Phi Thanh Vân toàn yêu đại gia. Năm 20 tuổi, cô từng được một đại gia tặng kim cương và theo đuổi một thời gian dài. Năm 2008, Phi Thanh Vân kết hôn với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc. Cô được chồng ngoại quốc chiều chuộng. Nữ diễn viên chia sẻ, mỗi lần đổi viên kim cương lớn hơn, chồng lại cho thêm tiền. Ảnh: Vietnamnet Do Phi Thanh Vân quá chú tâm vào công việc nên tình cảm vợ chồng của cô rạn nứt. Cả hai ly hôn năm 2012 sau khi không tìm được tiếng nói chung và thiếu gắn kết do không có con chung. Sau khi chia tay, Phi Thanh Vân được chồng cũ để lại một chút tài sản để làm giàu. Ảnh: Dân Việt Năm 2014, nữ diễn viên công khai hẹn hò Bảo Duy kém cô 2 tuổi. Sau đó, cả hai đăng ký kết hôn. Khi mới sống chung, Phi Thanh Vân và chồng trẻ thường xuyên cãi vã. Khi nữ diễn viên đòi ly hôn, Bảo Duy uống rượu và tự chặt ngón tay ở nhà. Sự việc của chồng trẻ Phi Thanh Vân khiến dư luận bàn tán xôn xao. Ảnh: Một thế giới Tháng 2/2017, Bảo Duy công khai thông tin ly hôn Phi Thanh Vân. Sau lời tố Phi Thanh Vân thay lòng đổi dạ, Bảo Duy trở thành tâm điểm của dư luận khi bị chính vợ cũ tung bằng chứng anh đập phá đồ đạc, dọa đốt nhà để đòi con trai. Phi Thanh Vân còn tố chồng cũ ăn bám và cố tình nợ 60 triệu không chịu trả. Cuộc chiến giữa Phi Thanh Vân và Bảo Duy dừng lại vào khoảng tháng 3/2017. Cả hai tránh nhắc về nhau trên báo chí. Không lâu sau khi ly hôn, Bảo Duy tái hôn với một Việt kiều kinh doanh tại Australia tên Thúy Oanh. Chồng cũ của Phi Thanh Vân và Thúy Oanh hiện tại có hai con chung. Ảnh: Giao thông Sau 2 lần đò, Phi Thanh Vân có cuộc tình ngắn ngủi với doanh nhân Triệu Văn Dương. Khi còn yêu, nữ diễn viên hết lời khen ngợi nửa kia của mình thành đạt, tâm lý. Về lý do chia tay, Phi Thanh Vân cho biết cả hai quá bận và quyết định giữ mối quan hệ bạn bè. Sau khi chia tay, Phi Thanh Vân được bạn trai cũ tặng quà 2 tỷ. Năm 2020, “nữ hoàng dao kéo” chia sẻ với báo Dân Việt chuyện người đàn ông bí ẩn "siêu giàu" theo đuổi cô suốt 2 năm. Sau đó, Phi Thanh Vân khoe được tặng nhẫn kim cương nhưng khẳng định không vội vàng trong chuyện tình cảm. Trong cuộc phỏng vấn với Tri thức trẻ cách đây ít ngày, Phi Thanh Vân tiết lộ, cô đang có mối quan hệ tình cảm với một người nhưng chưa tiện công khai. Xem video "Con trai Phi Thanh Vân lo lắng khi mẹ bị thương". Nguồn FB Phi Thanh Vân

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Phi Thanh Vân khẳng định cô là người phụ nữ tuyệt đối không bao giờ bỏ tiền ra nuôi đàn ông. “Đàn ông đến với tôi vì chính tôi, vì trí tuệ của tôi, vì họ yêu chính cô Nguyễn Thị Thanh Vân chứ không phải yêu tài sản của cô ấy. Còn những người đàn ông đến với tôi vì tài sản, tôi loại trừ ngay từ vòng nhắn tin”, nữ diễn viên trải lòng trên Tri thức trẻ. Thời nổi tiếng, Phi Thanh Vân toàn yêu đại gia. Năm 20 tuổi, cô từng được một đại gia tặng kim cương và theo đuổi một thời gian dài. Năm 2008, Phi Thanh Vân kết hôn với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc. Cô được chồng ngoại quốc chiều chuộng. Nữ diễn viên chia sẻ, mỗi lần đổi viên kim cương lớn hơn, chồng lại cho thêm tiền. Ảnh: Vietnamnet Do Phi Thanh Vân quá chú tâm vào công việc nên tình cảm vợ chồng của cô rạn nứt. Cả hai ly hôn năm 2012 sau khi không tìm được tiếng nói chung và thiếu gắn kết do không có con chung. Sau khi chia tay, Phi Thanh Vân được chồng cũ để lại một chút tài sản để làm giàu. Ảnh: Dân Việt Năm 2014, nữ diễn viên công khai hẹn hò Bảo Duy kém cô 2 tuổi. Sau đó, cả hai đăng ký kết hôn. Khi mới sống chung, Phi Thanh Vân và chồng trẻ thường xuyên cãi vã. Khi nữ diễn viên đòi ly hôn, Bảo Duy uống rượu và tự chặt ngón tay ở nhà. Sự việc của chồng trẻ Phi Thanh Vân khiến dư luận bàn tán xôn xao. Ảnh: Một thế giới Tháng 2/2017, Bảo Duy công khai thông tin ly hôn Phi Thanh Vân. Sau lời tố Phi Thanh Vân thay lòng đổi dạ, Bảo Duy trở thành tâm điểm của dư luận khi bị chính vợ cũ tung bằng chứng anh đập phá đồ đạc, dọa đốt nhà để đòi con trai. Phi Thanh Vân còn tố chồng cũ ăn bám và cố tình nợ 60 triệu không chịu trả. Cuộc chiến giữa Phi Thanh Vân và Bảo Duy dừng lại vào khoảng tháng 3/2017. Cả hai tránh nhắc về nhau trên báo chí. Không lâu sau khi ly hôn, Bảo Duy tái hôn với một Việt kiều kinh doanh tại Australia tên Thúy Oanh. Chồng cũ của Phi Thanh Vân và Thúy Oanh hiện tại có hai con chung. Ảnh: Giao thông Sau 2 lần đò, Phi Thanh Vân có cuộc tình ngắn ngủi với doanh nhân Triệu Văn Dương. Khi còn yêu, nữ diễn viên hết lời khen ngợi nửa kia của mình thành đạt, tâm lý. Về lý do chia tay, Phi Thanh Vân cho biết cả hai quá bận và quyết định giữ mối quan hệ bạn bè. Sau khi chia tay, Phi Thanh Vân được bạn trai cũ tặng quà 2 tỷ. Năm 2020, “ nữ hoàng dao kéo ” chia sẻ với báo Dân Việt chuyện người đàn ông bí ẩn "siêu giàu" theo đuổi cô suốt 2 năm. Sau đó, Phi Thanh Vân khoe được tặng nhẫn kim cương nhưng khẳng định không vội vàng trong chuyện tình cảm. Trong cuộc phỏng vấn với Tri thức trẻ cách đây ít ngày, Phi Thanh Vân tiết lộ, cô đang có mối quan hệ tình cảm với một người nhưng chưa tiện công khai. Xem video "Con trai Phi Thanh Vân lo lắng khi mẹ bị thương". Nguồn FB Phi Thanh Vân