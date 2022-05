Phan Thị Mơ “than” yêu đương lận đận... sắc vóc gợi cảm thế nào?

Phan Thị Mơ chia sẻ, sự nghiệp của cô đang xán lạn song chuyện tình cảm lại không may mắn. “Tôi áy náy khi việc hôn nhân của bản thân vẫn khiến bố mẹ nặng lòng”, cô nói. Phan Thị Mơ chia sẻ thêm: “Mọi người đều nghĩ chân dài thì lắm đại gia, lắm mối tha hồ sung sướng. Nhưng tôi cũng không biết mình là chân dài kiểu gì mà quanh năm vẫn phải cày như trâu vậy, tôi đi làm còn nhiều hơn đi hẹn hò với người yêu. Nên làm người yêu của tôi cũng khổ lắm chứ không sướng đâu. Mà có lẽ vì tôi mê công việc như vậy nên để tìm được người thông cảm cũng khó. Tôi chỉ trách bản thân chứ không dám than thở ai cả. Tự nhủ bản thân là duyên chưa tới vậy thôi”. Năm 2019, Hoa hậu Phan Thị Mơ khoe được bạn trai đại gia tặng nhà, nhẫn 5 tỷ. Cô chia sẻ, bản thân sợ hiểu lầm là dựa đại gia. Chân dài 9X khẳng định là người chủ động kinh tế khi hơn 50% những món đồ cô sở hữu là do công sức của bản thân. Năm 2020, Phan Thị Mơ cho biết cô đã chia tay bạn trai doanh nhân. Phan Thị Mơ là một trong những mỹ nhân Việt siêu vòng 3. Cô sở hữu số đo 3 vòng 90 - 57 - 100cm. Mỹ nhân đến từ Tiền Giang đoạt vương miện Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018. Phan Thị Mơ từng lọt top 5 Hoa hậu thế giới người Việt 2010, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012. Từ một cô gái "mỏng manh", chân dài sinh năm 1990 trở thành mỹ nhân "bốc lửa". Phan Thị Mơ tự nhận mình thất bại trong chuyện tình cảm nhưng không cảm thấy cô đơn. “Em ế mà em vẫn ổn nha mọi người. Đừng có thấy vậy rồi tội nghiệp em quá, rồi mai mối cho em tùm lum tội nghiệp người bị mai mối cho em ạ”, người đẹp chia sẻ. Phan Thị Mơ chạm ngõ điện ảnh bằng một vai diễn nhỏ trong "Ngôi nhà trong hẻm" năm 2012. Sau đó, cô đóng “Hoa hồng thép”, “Vợ ơi, mình đi đâu thế?”, “Chàng mập nghĩa tình”, “Ngoại tình với vợ”, “Hồ sơ lửa - Mật danh D9". Xem video “Phan Thị Mơ làm người mẫu”. Nguồn FBNV

