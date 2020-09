Phan Như Thảo ngày càng mũm mĩm, chồng vẫn “say như điếu đổ“

Bốn năm sau khi sinh con, Phan Như Thảo vẫn không thể giảm cân như mong muốn. Cựu người mẫu sinh năm 1988 cho biết, một trong những lý do khiến cô không thể giảm cân và ngày càng mũm mĩm là vì được chồng chăm sóc quá kỹ. Phan Như Thảo cho biết, hiện cân nặng của cô vẫn ở mức 70kg so với 52kg khi còn là người mẫu. Vợ đại gia Đức An cho biết cô đã dùng nhiều biện pháp giảm cân như tập gym, yoga, uống thuốc giảm cân, nhưng vẫn không khiến thân hình thon gọn hơn. “Tôi vất vả khi chọn mua quần áo. Những bộ đồ tôi thích đều không có size hoặc đồ big size thì kiểu dáng, màu sắc không phong phú. Hiện ngực tôi lớn quá, trông không săn chắc và nặng nề. Ước gì vòng 1 của tôi nhỏ lại như xưa”, Phan Như Thảo kể khổ khi bị thừa cân. Ngoài việc thiếu quyết tâm thì việc chồng không ủng hộ cô trong việc ăn kiêng giảm cân cũng khiến Phan Như Thảo gặp khó trong quá trình tìm lại vóc dáng. “Thông thường, tập luyện phải kết hợp chế độ ăn uống mới đưa đến kết quả nhưng anh An không đồng ý tôi ăn kiêng. Anh ấy sẽ bón cơm, nhồi nhét nếu tôi không chịu ăn và luôn nghĩ rằng vợ có ăn nhiều đâu hay vợ chỉ... hơi mập”, Phan Như Thảo kể. Cân nặng của cựu người mẫu cũng nhiều lần khiến cô bị cộng đồng mạng chỉ trích, đôi khi những lời bình luận của mọi người cũng khiến cô chạnh lòng, thậm chí khẩu chiến với những bình luận mà cô cho là vô duyên.Thân hình Phan Như Thảo khi còn là người mẫu (trái) và hiện tại khác biệt rất nhiều. Phan Như Thảo từng là một người mẫu nổi tiếng trong làng mẫu Việt. Cô từng giành nhiều danh hiệu như Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu... Năm 2015, Phan Như Thảo lên xe hoa với đại gia Đức An, người hơn cô 26 tuổi và từng có 3 đời vợ. Tháng 11/2016, Phan Như Thảo sinh con gái đầu lòng và kể từ đó, thân hình cô ngày càng mũm mĩm. Chấp nhận làm vợ thứ 4 của đại gia Đức An, Phan Như Thảo được cưng như trứng mỏng. Không chỉ tặng nhiều bất động sản đắt tiền cho vợ, ông Đức An còn hay vào bếp nấu cho vợ con ăn. Năm 2018, cựu người mẫu khoe cô được chồng tặng hai căn nhà ở quận 1, TP.HCM, trị giá hàng chục tỷ đồng. Xem video "Vợ chồng Phan Như Thảo tình tứ chốn đông người". Nguồn Bí mật showbiz:

