Phan Như Thảo dù béo mập vẫn được chồng yêu vô điều kiện

Khi chưa lấy chồng sinh con, Phan Như Thảo sở hữu vóc dáng gợi cảm với số đo 3 vòng 87- 62- 92. Sau 4 năm sinh con gái đầu lòng, nữ người mẫu vẫn chưa lấy lại được vóc dáng. Lý do Phan Như Thảo mập là vì được ông xã đại gia Đức An chăm quá tốt. Đại gia Đức An lại cho rằng, không phải do đồ ăn anh nấu mà Phan Như Thảo đang rất hạnh phúc nên không có áp lực giảm cân. Dù tăng cân thấy rõ nhưng Phan Như Thảo vẫn nhận được những lời khen có cánh từ chồng. Đại gia Đức An yêu vợ nhiều hơn ngày ban đầu vì hiểu những hy sinh của Phan Như Thảo khi có con. Phan Như Thảo không ít lần khoe được chồng chiều chuộng. “Đây là người đàn ông đã yêu mình dù mình 50-60 hay 70kg, dù mình thay vì cầm một ly cam vắt e lệ thì mình thích cầm ly rượu hay chai bia, dù mình lười đến mức nếu ảnh không bày đồ ăn ra đĩa cho mình ăn thì mình sẽ nhịn luôn. Dù mình bận như thế nào mình làm gì thì vẫn biết rằng anh luôn bên cạnh lo lắng cho mình mọi thứ rồi, cứ yên tâm mà làm những gì mình đam mê", bà mẹ một con chia sẻ. Đại gia Đức An sẵn sàng vào bếp nấu ăn, chăm con cho vợ.Ông xã của Phan Như Thảo đảm nhận việc chăm sóc con đến 80%. Trước tình cảm chồng dành cho mình, Phan Như Thảo thừa nhận: "Đệ nhất chiều vợ là anh Nguyễn Đức An". Đại gia Đức An hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Anh nói không cần đi nhậu, đi chơi hay có nhu cầu gì cả mà chỉ mong làm sao để luôn có vợ con bên cạnh. Tổ ấm hạnh phúc của Phan Như Thảo khiến nhiều người ghen tỵ. Mời quý độc giả xem video "Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Phan Như Thảo". Nguồn Bí mật showbiz

Khi chưa lấy chồng sinh con, Phan Như Thảo sở hữu vóc dáng gợi cảm với số đo 3 vòng 87- 62- 92. Sau 4 năm sinh con gái đầu lòng, nữ người mẫu vẫn chưa lấy lại được vóc dáng. Lý do Phan Như Thảo mập là vì được ông xã đại gia Đức An chăm quá tốt. Đại gia Đức An lại cho rằng, không phải do đồ ăn anh nấu mà Phan Như Thảo đang rất hạnh phúc nên không có áp lực giảm cân. Dù tăng cân thấy rõ nhưng Phan Như Thảo vẫn nhận được những lời khen có cánh từ chồng. Đại gia Đức An yêu vợ nhiều hơn ngày ban đầu vì hiểu những hy sinh của Phan Như Thảo khi có con. Phan Như Thảo không ít lần khoe được chồng chiều chuộng. “Đây là người đàn ông đã yêu mình dù mình 50-60 hay 70kg, dù mình thay vì cầm một ly cam vắt e lệ thì mình thích cầm ly rượu hay chai bia, dù mình lười đến mức nếu ảnh không bày đồ ăn ra đĩa cho mình ăn thì mình sẽ nhịn luôn. Dù mình bận như thế nào mình làm gì thì vẫn biết rằng anh luôn bên cạnh lo lắng cho mình mọi thứ rồi, cứ yên tâm mà làm những gì mình đam mê", bà mẹ một con chia sẻ. Đại gia Đức An sẵn sàng vào bếp nấu ăn, chăm con cho vợ. Ông xã của Phan Như Thảo đảm nhận việc chăm sóc con đến 80%. Trước tình cảm chồng dành cho mình, Phan Như Thảo thừa nhận: "Đệ nhất chiều vợ là anh Nguyễn Đức An". Đại gia Đức An hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Anh nói không cần đi nhậu, đi chơi hay có nhu cầu gì cả mà chỉ mong làm sao để luôn có vợ con bên cạnh. Tổ ấm hạnh phúc của Phan Như Thảo khiến nhiều người ghen tỵ. Mời quý độc giả xem video "Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Phan Như Thảo". Nguồn Bí mật showbiz