Phận đời bấp bênh của diễn viên xin học bổng 100% cho con gái Mai Phương

Sinh ra và lớn lên tại An Giang trong một gia đình làm nghề buôn bán nhỏ, Quốc Thuận (tên thật là Tô Hòa Thuận) có một tuổi thơ vô cùng êm ấm bên cha mẹ và các anh chị em. Vì là con trai duy nhất trong nhà nên ngay từ nhỏ Quốc Thuận đã được cha mẹ chiều chuộng. Kinh tế gia đình không dư dả nhưng cha mẹ luôn tạo điều kiện hết sức cho Quốc Thuận học tập. Năm anh thi đỗ đại học Sân khấu điện ảnh, mẹ anh phải đi vay 3 chỉ vàng mua cho con trai chiếc xe máy đi học. Cũng từ ngày lên Sài Gòn học, Quốc Thuận mới tự biết chăm sóc bản thân: tự giặt quần áo, nấu cơm… Thời sinh viên, Quốc Thuận từng đắt show, nhưng do có sai lầm với một đàn anh, nam diễn viên sinh năm 1979 đã bị mất đi nhiều cơ hội nghề nghiệp. Trong thời điểm khó khăn đó, nhờ sự trợ giúp của đạo diễn Quốc Thảo, Quốc Thuận đã nhận được những công việc dù nhỏ bé như nhắc tuồng, đạo cụ sân khấu, vai quần chúng để mưu sinh. Rồi cũng nhờ sự nâng đỡ của đạo diễn Quốc Thảo, Quốc Thuận được đi diễn trong sân khấu nhỏ 5B. Nhưng sau một thời gian ngắn thì nam diễn viên rời bỏ sân khấu này vì không chịu được thói giả dối của một số đồng nghiệp. Anh lại theo đạo diễn Quốc Thảo chuyển về sân khấu Trần Cao Vân nhưng số phận vẫn cứ đùa cợt với anh khi ít ngày sau đó sân khấu này phải đóng cửa. Khi cuộc sống bấp bênh anh phải bươn trải kiếm sống bằng cách đi bán kẹo. Trong lúc bất mãn đang tính về quê thì nghệ sĩ hài Thúy Nga đã gọi anh về diễn cùng với nhóm hài của mình. Năm 2003, Quốc Thuận được nhiều người biết tới khi cùng Thúy Nga tham gia Gala cười 2003. Nhờ thế mà anh cũng đắt show hơn nhưng cũng chỉ đến năm 2006 khi chương trình Gala cười thoái trào, Thúy Nga sang Mỹ định cư, Quốc Thuận lại bấp bênh trong nghề. Lúc đó, anh bước vào thời kỳ khó khăn nhất của mình, công việc không có, tiền không có. Đến mức khi cha mất trong bệnh viện trên Sài Gòn, anh không có một đồng nào trong túi để đưa xác cha về quê mà phải gọi điện vay tạm Thúy Nga. Lo đám hiếu cho cha xong, Quốc Thuận trở lại thành phố, quyết tâm gây dựng sự nghiệp. Anh cùng một người bạn lập nên công ty dựng phim mà ban đầu chỉ làm các video đám ma, đám cưới. Rồi sau đó, Quốc Thuận lại thử sức mình với vai trò đạo diễn tiểu phẩm truyền hình nhưng cũng không trụ lại lâu được ở công việc đó vì công ty đã tìm người khác thay thế anh. Tuy nhiên mọi người vẫn nhớ tới anh trong vai trò đạo diễn của những bộ phim truyền hình như: "Hàng xóm", "Nhà chung", "Về đi tía ơi"... Hiện tại Quốc Thuận ghi dấu ấn với khán giả qua vai trò đạo diễn và MC chương trình truyền hình "Vợ chồng son".Nam diễn viên kiêm MC Quốc Thuận cho rằng dù sự nghiệp không được suôn sẻ nhưng so với nhiều đồng nghiệp khác, anh vẫn còn may mắn khi được làm nghề và sống được bằng nghề mình đam mê.

