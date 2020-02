Phạm Hương ngày càng hạnh phúc viên mãn, không tiếc khi bỏ showbiz

Cuối năm 2018, Hoa hậu Phạm Hương sang Mỹ dưỡng thai và sinh con nhưng giấu thông tin này. Năm 2019, cô tiết lộ lý do bỏ showbiz Việt để sang xứ cờ hoa sinh sống vì thích sự tự do, trải nghiệm. "Tôi sẽ bị lạc lối, cuộc sống sẽ nhàm chán vô cùng khi mỗi ngày chỉ có ăn mặc đẹp đi sự kiện, sống trong sự cô đơn, dè dặt của showbiz. Tôi thích sự tự do và trải nghiệm", Phạm Hương tâm sự. Ở Mỹ, người đẹp gốc Hải Phòng theo đuổi công việc người mẫu, kinh doanh mỹ phẩm đồng thời dành thời gian chăm sóc con, chồng sắp cưới và trồng cây trái, hoa. Không ít lần Phạm Hương khoe được chồng sắp cưới cưng chiều từ tặng nhẫn kim cương đến nấu ăn. Nàng hoa hậu gốc Hải Phòng không giấu niềm hạnh phúc khi được bạn trai vào bếp nấu ăn. Phạm Hương vẫn giữ kín danh tính lẫn hình ảnh cận mặt chồng sắp cưới. Trên mạng xã hội, có tin đồn bạn trai của Phạm Hương là Bobby Phước Trần, CEO của một công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi từ Mỹ sang châu Á, khu nghỉ dưỡng, đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập. Về đời tư, anh từng ly hôn và có hai con riêng. Phạm Hương không bận tâm đến những đồn đoán về bạn trai. Trên trang cá nhân, ngoài chia sẻ hình ảnh chồng sắp cưới nấu ăn, Phạm Hương còn khoe nửa kia cưng chiều con trai chung của hai người. Gần đây, Phạm Hương còn khoe được mẹ chồng tương lai quan tâm. Nàng hoa hậu sinh năm 1991 hiện có cậu con trai vô cùng kháu khỉnh. Trên trang cá nhân, Phạm Hương thường xuyên khoe hình ảnh hạnh bên quý tử đầu lòng. Bé Maximus - con trai của Phạm Hương đốn tim fan bởi vẻ ngoài phổng phao và những biểu cảm hài hước. Từ bỏ ánh hào quang của showbiz Việt, Phạm Hương hiện là bà mẹ bỉm sữa có cuộc sống hạnh phúc, xa hoa. Người hâm mộ hy vọng nàng hoa hậu sẽ sớm tổ chức đám cưới với bạn trai để hạnh phúc càng viên mãn. Mời quý độc giả xem video "Phạm Hương khoe nhà ở Mỹ". Nguồn Youtube nhân vật

