Oscar 2022: Will Smith tát Chris Rock vì vợ bị mang ra đùa cợt

Khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2022 rất bất ngờ khi Will Smith lên sân khấu tát Chris Rock. Sự việc xuất phát từ việc Chris Rock đùa về tình trạng rụng tóc của vợ Will Smith. Ảnh: Hollywoodlife Không chỉ tát Chris Rock, Will Smith còn cảnh cáo: "Đừng bao giờ nhắc đến vợ tôi". Ảnh: Independent Sau khi bị tát, Chris Rock lên tiếng: “Chà, Will Smith vừa đánh tôi tơi bời”. Ảnh: Independent Tên tuổi Will Smith tiếp tục được nhắc tới khi anh dành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nam tài tử cuối cùng cũng chạm được tay vào tượng vàng Oscar trong lần thứ 3 được đề cử nhờ bộ phim "King Richard" khi vào vai cha của cặp song sinh nổi tiếng nhất làng tennis thế giới, Venus - Serena Williams. Ít giờ trước khi những ồn ào "có 1 không 2" xảy ra, Jada Pinkett Smith - bà xã của Will Smith xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2022. Ảnh: People Vợ chồng Will Smith sánh đôi trên thảm đỏ. Ảnh: People Bà xã của Will Smith từng công khai về việc mắc chứng rụng tóc. Ảnh: People Hình ảnh tình tứ của đôi vợ chồng tài năng. Ảnh: People Trong bài phát biểu nhận giải Oscar dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc, Will Smith cảm ơn các nguyên mẫu nhân vật và ê-kíp làm phim đồng thời xin lỗi về sự cố trên sân khấu. Ảnh: People Xem video "Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar". Nguồn Zing

Khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2022 rất bất ngờ khi Will Smith lên sân khấu tát Chris Rock. Sự việc xuất phát từ việc Chris Rock đùa về tình trạng rụng tóc của vợ Will Smith. Ảnh: Hollywoodlife Không chỉ tát Chris Rock, Will Smith còn cảnh cáo: "Đừng bao giờ nhắc đến vợ tôi". Ảnh: Independent Sau khi bị tát, Chris Rock lên tiếng: “Chà, Will Smith vừa đánh tôi tơi bời”. Ảnh: Independent Tên tuổi Will Smith tiếp tục được nhắc tới khi anh dành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nam tài tử cuối cùng cũng chạm được tay vào tượng vàng Oscar trong lần thứ 3 được đề cử nhờ bộ phim "King Richard" khi vào vai cha của cặp song sinh nổi tiếng nhất làng tennis thế giới, Venus - Serena Williams. Ít giờ trước khi những ồn ào "có 1 không 2" xảy ra, Jada Pinkett Smith - bà xã của Will Smith xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2022. Ảnh: People Vợ chồng Will Smith sánh đôi trên thảm đỏ. Ảnh: People Bà xã của Will Smith từng công khai về việc mắc chứng rụng tóc. Ảnh: People Hình ảnh tình tứ của đôi vợ chồng tài năng. Ảnh: People Trong bài phát biểu nhận giải Oscar dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc, Will Smith cảm ơn các nguyên mẫu nhân vật và ê-kíp làm phim đồng thời xin lỗi về sự cố trên sân khấu. Ảnh: People Xem video "Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar". Nguồn Zing