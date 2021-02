“Ông hoàng Kpop” G-Dragon lộ ảnh hẹn hò gái xinh nhóm BLACKPINK

Trang Dispatch vừa đưa tin độc quyền G-Dragon - Jennie hẹn hò. Theo Dispatch, cặp đôi ca sĩ chủ yếu hẹn hò ở căn biệt thự penthouse của G-Dragon. Dispatch cho biết thêm, Jennie đến nhà G-Dragon trước và sau khi thực hiện các lịch trình. Đến nay, cả hai hẹn hò được hơn 1 năm. YG - công ty chủ quản của G-Dragon và Jennie phản hồi rằng họ không thể xác minh bất cứ điều gì liên quan đến tin đồn hẹn hò vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ. G-Dragon được biết đến là ông hoàng Kpop. Anh sinh năm 1988, là ca sĩ, nhạc sĩ, trưởng nhóm BIG BANG. Trong khi đó, Jennie sinh năm 1996, là thành viên nhóm BLACKPINK. Năm 2012, Jennie tham gia ca khúc "That XX" trong album solo của G-Dragon. Năm 2013, Jennie tiếp tục hỗ trợ bạn trai tin đồn trong ca khúc chủ đề của album thứ 2 là “Black”. G-Dragon từng dành nhiều lời khen ngợi cho Jennie. Nam ca sĩ cũng bị soi bấm nút thích các bài đăng của nữ ca sĩ đàn em. G-Dragon và Jennie còn sử dụng những món đồ giống nhau. Jennie từng có mối tình 1 tháng với Kai (EXO) trong khi đó G-Dragon vướng nhiều tin đồn tình ái.G-Dragon từng bị nghi hẹn hò ca sĩ Sohee (Wonder Girls), người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara, ca sĩ Taeyeon (SNSD), người mẫu Nhật Bản Nana Komatsu, ca sĩ Dara (2NE1), ca sĩ Jooyeon (After School). Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

Trang Dispatch vừa đưa tin độc quyền G-Dragon - Jennie hẹn hò. Theo Dispatch, cặp đôi ca sĩ chủ yếu hẹn hò ở căn biệt thự penthouse của G-Dragon. Dispatch cho biết thêm, Jennie đến nhà G-Dragon trước và sau khi thực hiện các lịch trình. Đến nay, cả hai hẹn hò được hơn 1 năm. YG - công ty chủ quản của G-Dragon và Jennie phản hồi rằng họ không thể xác minh bất cứ điều gì liên quan đến tin đồn hẹn hò vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ. G-Dragon được biết đến là ông hoàng Kpop. Anh sinh năm 1988, là ca sĩ, nhạc sĩ, trưởng nhóm BIG BANG. Trong khi đó, Jennie sinh năm 1996, là thành viên nhóm BLACKPINK. Năm 2012, Jennie tham gia ca khúc "That XX" trong album solo của G-Dragon. Năm 2013, Jennie tiếp tục hỗ trợ bạn trai tin đồn trong ca khúc chủ đề của album thứ 2 là “Black”. G-Dragon từng dành nhiều lời khen ngợi cho Jennie. Nam ca sĩ cũng bị soi bấm nút thích các bài đăng của nữ ca sĩ đàn em. G-Dragon và Jennie còn sử dụng những món đồ giống nhau. Jennie từng có mối tình 1 tháng với Kai (EXO) trong khi đó G-Dragon vướng nhiều tin đồn tình ái. G-Dragon từng bị nghi hẹn hò ca sĩ Sohee (Wonder Girls), người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara, ca sĩ Taeyeon (SNSD), người mẫu Nhật Bản Nana Komatsu, ca sĩ Dara (2NE1), ca sĩ Jooyeon (After School). Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet