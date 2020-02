Nữ chính ngổ ngáo IQ 162 của phim “Tầng lớp Itaewon” là ai?

Jo Yi Seo - cô gái có IQ 162, ngổ ngáo là một trong những nhân vật được yêu thích nhất phim " Tầng lớn Itaewon". Đảm nhận vai Jo Yi Seo kiêu ngạo, háo thắng, sở hữu bộ óc thiên tài là Kim Da Mi. Trước “Tầng lớp Itaewon”, Kim Da Mi được chú ý nhờ vai diễn trong bộ phim điện ảnh "The witch part 1: The subversion" (Sát thủ nhân tạo). Trong phim, Da Mi diễn tròn vai nhân vật vừa ngây thơ, vừa điên loạn, giúp cô rinh về nhiều giải thưởng. Cô từng đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Rồng xanh lần thứ 39, Giải thưởng điện ảnh Chuông Vàng lần thứ 55. Sau bộ phim "Sát thủ nhân tạo", Da Mi được mệnh danh “tân binh quái vật” của điện ảnh. Trong những năm qua, cô tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh. Jo Yi Seo trong "Tầng lớp Itaewon" là vai diễn truyền hình đầu tiên của Da Mi. Ngoài khả năng diễn xuất, Da Mi còn nhận được sự chú ý bởi vẻ ngoài như người mẫu. Nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1m70. Cô được nhận xét có nhiều nét giống với Kim Go Eun và Park So Dam. Trước khi cắt tóc ngắn cho vai diễn trong "Tầng lớp Itaewon", Da Mi gắn liền với hình ảnh mái tóc dài. Da Mi hiện lựa chọn lối trang điểm sắc sảo thay vì phong cách nhẹ nhàng như trước đây. Mời quý độc giả xem trailer phim "Tầng lớp Itaewon". Nguồn Youtube

Jo Yi Seo - cô gái có IQ 162, ngổ ngáo là một trong những nhân vật được yêu thích nhất phim " Tầng lớn Itaewon". Đảm nhận vai Jo Yi Seo kiêu ngạo, háo thắng, sở hữu bộ óc thiên tài là Kim Da Mi. Trước “Tầng lớp Itaewon”, Kim Da Mi được chú ý nhờ vai diễn trong bộ phim điện ảnh "The witch part 1: The subversion" (Sát thủ nhân tạo). Trong phim, Da Mi diễn tròn vai nhân vật vừa ngây thơ, vừa điên loạn, giúp cô rinh về nhiều giải thưởng. Cô từng đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Rồng xanh lần thứ 39, Giải thưởng điện ảnh Chuông Vàng lần thứ 55. Sau bộ phim "Sát thủ nhân tạo", Da Mi được mệnh danh “tân binh quái vật” của điện ảnh. Trong những năm qua, cô tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh. Jo Yi Seo trong "Tầng lớp Itaewon" là vai diễn truyền hình đầu tiên của Da Mi. Ngoài khả năng diễn xuất, Da Mi còn nhận được sự chú ý bởi vẻ ngoài như người mẫu. Nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1m70. Cô được nhận xét có nhiều nét giống với Kim Go Eun và Park So Dam. Trước khi cắt tóc ngắn cho vai diễn trong "Tầng lớp Itaewon", Da Mi gắn liền với hình ảnh mái tóc dài. Da Mi hiện lựa chọn lối trang điểm sắc sảo thay vì phong cách nhẹ nhàng như trước đây. Mời quý độc giả xem trailer phim "Tầng lớp Itaewon". Nguồn Youtube