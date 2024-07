NSND Lê Khanh đẹp kiêu sa, hôn nhân viên mãn ở tuổi 61

Ở tuổi 61, NSND Lê Khanh vẫn cuốn hút người đối diện bởi vẻ đẹp kiêu sa. Ảnh: FBNV. Nữ nghệ sĩ có thần thái đầy lôi cuốn mỗi khi xuất hiện. Ảnh: FBNV. Mỗi khi tham gia các dự án nghệ thuật, sự kiện giải trí, Lê Khanh mặc lộng lẫy, trang điểm kỹ lưỡng. Ảnh: FBNV. Đôi mắt biết nói, nụ cười rạng rỡ của nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với người đối diện. Ảnh: FBNV. NSND Lê Khanh làm giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc. Ảnh: FBNV. Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên Vietnamnet, cô rất sợ dao kéo. Ảnh: FBNV. "Tôi biết thẩm mỹ giờ không có gì là xấu, thẩm mỹ cũng là cách giúp mình trở nên xinh đẹp, tự tin hơn. Tuy nhiên, tôi là người rất nhát, rất sợ đau nên không đủ can đảm để bước chân vào thẩm mỹ. Hơn nữa, tôi là người tôn trọng giá trị thuộc về tự nhiên", Lê Khanh nói. Ảnh: FBNV. Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng nếu cô có trở nên xinh đẹp hơn trong ảnh thì do người thợ ảnh có tâm photoshop, còn trong phim do chuyên gia trang điểm giúp cô khắc phục những nhược điểm trên khuôn mặt. Ảnh: FBNV. Nữ nghệ sĩ bén duyên với đạo diễn Phạm Việt Thanh khi cộng tác trong bộ phim "Săn bắt cướp". Vợ chồng Lê Khanh chưa làm đám cưới dù bên nhau hơn 20 năm. Ảnh: Đẹp. Lê Khanh được chồng đồng hành, san sẻ các công việc để tập trung vào sự nghiệp của mình. "Khi tôi vắng nhà, anh đảm đương nhiều việc, thu xếp nhà cửa, chăm sóc ông bà ngoại và các con chu đáo", cô kể. Ảnh: FBNV.Vợ chồng Lê Khanh có một cô con gái tên Lam Khê (sinh năm 1995) và một cậu con trai tên Gia Khanh (sinh năm 1997). Ảnh: FBNV. Lê Khanh có cuộc sống bình yên bên chồng và các con. Ảnh: FBNV. Mời quý độc giả xem video "NSND Lê Khanh hy sinh mái tóc dài để đóng phim". Nguồn MAR6 Pictures

