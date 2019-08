"Nín thở" ngắm vẻ điển trai của tài tử đình đám Thái Lan

Bước sang tuổi 23, dù hoạt động trong ngành giải trí chưa lâu, cái tên Nine Naphat luôn là tâm điểm săn đón của truyền thông và khán giả Thái Lan. Anh cũng trở thành gương mặt thương hiệu uy tín của nhiều nhãn hàng, sản phẩm dành cho nam giới nổi tiếng xứ chùa vàng. Nine Naphat sinh năm 1996, tên thật là Naphat Siangsomboon. Sở hữu chiều cao 1m85 và phong cách thời trang nổi bật, anh bén duyên với nghiệp mẫu trước khi trở thành diễn viên. Nine ký hợp đồng độc quyền với đài CH3 (Channel 3) vào năm 2015. Tuy nhiên, tài tử quyết định chưa nhận đóng phim vì muốn tập trung hoàn thành việc học. Thành tích học tập của nam diễn viên khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi luôn đứng đầu lớp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nine chọn theo học ngành Nghiên cứu Mỹ thuật và Ứng dụng tại trường quốc tế Mahidol, Bangkok (Thái Lan). Sau đó, anh chính thức tốt nghiệp vào tháng 9/2018. Ngoài tài năng và nhan sắc nổi bật, Nine còn chinh phục khán giả, đặc biệt là fan nữ nhờ khả năng ca hát và chơi nhạc cụ điêu luyện. Trước Friend Zone, Nine chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Anh chỉ tham gia tổng cộng 3 tác phẩm gồm Món quà tình yêu, 1.000 ngày yêu và Ai cũng có lúc tỏa sáng. Các dự án này đều tạo được hiệu ứng tích cực nhưng chưa thật sự nổi bật. Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân) đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của nam nghệ sỹ tại châu Á. Bộ phim gây "sốt" ở Thái Lan với tổng doanh thu khoảng 6,8 triệu USD. Tại Việt Nam, tác phẩm thu hút lượng xem đông đảo ngay từ ngày đầu tiên công chiếu. Theo truyền thông Thái Lan chia sẻ thành công ngoài mong đợi của phim giúp cho nam tài tử Nine Naphat và nữ chính Baifern Pimchanok đều đắt show sự kiện, được mời đóng vai chính trong nhiều dự án phim điện ảnh lẫn truyền hình. Bên cạnh sự phát triển trong nghệ thuật, Nine Naphat cũng là một trong những diễn viên có nhiều hoạt động thiện nguyện nhất nhì showbiz. Anh cùng cộng đồng fanclub Thái Lan thường xuyên tổ chức những chiến dịch làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo và học sinh khó khăn tại quê nhà. Mới đây, anh đã sang Việt Nam để tham dự Lễ hội Thái Lan, diễn ra vào ngày 24/8. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và khán giả Việt. Ngay khi vừa xuất hiện, nam diễn viên thu hút sự chú ý với vẻ nam tính, điển trai. Sao nam gây ấn tượng với trang phục trẻ trung, lịch lãm. Tại đây, Nine Naphat đã chia sẻ những cảm xúc khi lần đầu tiên được gặp gỡ khán giả Việt Nam cũng như giới thiệu thêm về bộ phim mới và những thông tin bên lề trong quá trình bấm máy. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, anh liên tục tương tác và thể hiện tình cảm với người hâm mộ. Sao năm sinh năm 1996 hào hứng: “Nine cảm thấy rất vui vì nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn fan”. Nam tài tử xứ chùa vàng còn tiết lộ đã chuẩn bị những món quà đặc biệt dành tặng cho người hâm mộ tại Việt Nam. Đồng hành cùng Nine trong chuyến sang thăm Việt Nam còn có mẹ của anh - diễn viên nổi tiếng Pimpaka Siangsomboon. Bà chăm chú ngồi theo dõi Naphat phía dưới sân khấu. Mặc trang phục giản dị, song sao nữ kỳ cựu người Thái vẫn toát lên vẻ đằm thắm, phúc hậu. Bà từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan năm 1988.

