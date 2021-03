Những nữ diễn viên gốc Việt đang tỏa sáng ở Hollywood

Sau Maggie Q, Phạm Linh Đan hay Olivia Munn, Hollywood đang chào đón sự xuất hiện của nhiều nữ diễn viên gốc Việt tài năng như Kelly Marie Trần, Lana Condor hay Hồng Châu. Kelly Marie Trần sinh năm 1989, tại Mỹ, có tên thật là Trần Loan. Năm 2011, Kelly bắt đầu tham gia diễn xuất với vài bộ phim ngắn và truyền hình. Sau đó, cô vượt qua hàng nghìn ứng viên để vào vai Rose Tico trong hai bom tấn “Star Wars: The Last Jedi” và “Star Wars: The Rise of Skywalker”. Sau bom tấn “Star Wars”, Kelly Marie Trần tham gia nhiều phim hoạt hình. Mới nhất, cô lồng tiếng cho công chúa Raya trong “Raya và rồng thần cuối cùng”. Ảnh: Zing Giống Kelly Marie Trần, Lana Condor cũng là nữ diễn viên gốc Việt đang tỏa sáng ở Hollywood. Vai diễn đầu tiên của cô là dị nhân Jubilee trong bom tấn “X-Men: Apocalypse” năm 2016. Năm 2018, Lana Condor đóng vai chính phim “To all the boys I’ve loved before”. Năm 2020 và 2021, cô tiếp tục tham gia hai phần của loạt phim này. Trong số những nữ diễn viên gốc Việt ở Hollywood hiện nay, Hồng Châu là người được đánh giá cao nhất về diễn xuất. Năm 2006, cô bắt đầu sự nghiệp với một số phim truyền hình, trong đó nổi bật là series “Treme”. Sự nghiệp của Hồng Châu thăng hoa vào năm 2017 khi cô giành được đề cử Quả cầu vàng ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai diễn trong phim “Downsizing”. Phim mới nhất của cô là “The Whale”. Ali Wong cũng là diễn viên gốc Việt tỏa sáng ở Hollywood. Cô sinh năm 1982, ở Mỹ. Cha Ali Wong là người Mỹ gốc Trung Quốc, còn mẹ cô là Tâm Wong, người Huế đến Mỹ du học năm 1960. Ali Wong vừa là diễn viên vừa là biên kịch. Cô từng tham gia viết ba mùa đầu tiên của series hài “Fresh off the boat”. Năm 2019, cô vừa sản xuất, viết kịch bản và đóng vai chính trong phim tình cảm hài “Always be my maybe”. Năm 2020, Ali Wong đóng một vai trong bom tấn siêu anh hùng DC “Birds of prey”. Levy Trần là người Mỹ gốc Việt. Năm 2015, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn James Wan cùng diễn viên kiêm nhà sản xuất Vin Diesel cho vai diễn trong “Fast & Furious 7”. Sau vai diễn đầu tay này, Levy Trần bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Năm 2018, cô đóng phim kinh dị “The First Purge”. Mới nhất, Levy Trần trở thành nữ chính trong series phim hành động phiêu lưu “MacGyver” mùa thứ tư và thứ năm. Xem trailer phim "Raya và rồng thần cuối cùng". Nguồn NSX

