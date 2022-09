Những lần xuất hiện hiếm hoi của Thẩm Thúy Hằng tuổi xế chiều

Ngày trẻ, nữ diễn viên Thẩm Thúy Hằng có một sự nghiệp rực rỡ. Khi về già, bà ở ẩn. Ảnh: Arttimes Tháng 5/2013, “Người đẹp Bình Dương” (thứ hai bên trái) bất ngờ xuất hiện tại đám cưới của con trai nghệ sĩ hài Mỹ Chi. Ảnh: Gia đình Việt Nam Thẩm Thúy Hằng ngồi cạnh Trấn Thành trong tiệc cưới. Ảnh: Gia đình Việt Nam Tháng 5/2014, Thẩm Thúy Hằng tái xuất bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như Chế Linh, Chánh Tín. Ảnh: Zing Cuộc hội ngộ do Chế Linh và con trai Chế Phong tổ chức, dành cho những nghệ sĩ một thời. Sự xuất hiện của Thẩm Thúy Hằng được nhiều người chào đón. Ảnh: Zing Buổi gặp gỡ quý giá này là động lực để Thẩm Thúy Hằng tái xuất. Chế Linh chia sẻ, ông rất hạnh phúc khi có thể tạo dựng một cuộc gặp cho những bạn bè nghệ sĩ một thời. Ảnh: Zing Tháng 9/2014, Thẩm Thúy Hằng dự lễ giỗ Tổ ngành sân khấu do MC Thanh Bạch đứng ra tổ chức. Ảnh: Khám phá Tháng 12/2014, "Người đẹp Bình Dương" dự tiệc sinh nhật của MC Thanh Bạch. Ảnh: Người lao động Tháng 5/2015, Thẩm Thúy Hằng đến tham dự chương trình "Họp mặt nghệ sĩ" do Thanh Bạch tổ chức. Ảnh: Người lao động Về sự xuất hiện của Thẩm Thúy Hằng, Thanh Bạch chia sẻ trên Người lao động: "Chị ấy vẫn khỏe mạnh và hoạt bát, đầy lưu luyến đối với tình cảm khán giả mỗi khi nhắc về quá khứ vàng son của chị trên sàn diễn kịch nói Bông Hồng, Kim Cương và cả trên màn ảnh”. Ảnh: Người lao động Xem video Sắc đẹp trên phim của minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Nguồn Văn Nguyện - Di Hy/ Zing

