Những lần Lâm Khánh Chi đáp trả khiến antifan cứng họng

Mới đây, Lâm Khánh Chi đăng tải ảnh chụp bình luận của một antifan xúc phạm giới tính của cô. Ngoài ra, nữ ca sĩ chuyển giới nhắn nhủ đến antifan này: "Trong cuộc sống này không có gì gọi là hoàn hảo hết, chị H may mắn hơn em, chị được làm con gái từ lúc trong bụng mẹ, còn em... Em muốn làm con gái, em phải trả giá rất nhiều thứ, em phải đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí bằng cả tính mạng của em mới có được như ngày hôm nay. Ảnh: FBNV ...Tại sao chị buông lời cay đắng, xúc phạm, mỉa mai, em hả chị... Chị H có xinh đẹp, nhưng phát ngôn của chị quá kém cỏi, em rất tiếc cho chị. Mọi người vào xem lời bình luận của chị H”, Lâm Khánh Chi viết. Ảnh: FBNV Cách đây ít ngày, Lâm Khánh Chi bị antifan chê già như mẹ của Hồ Quang Hiếu khi đăng tải hình ảnh bên nam ca sĩ này. Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ đáp trả: “Sáng ngủ dậy anh súc miệng chưa”. Sau đó, cô chỉnh sửa bình luận thành: "Vô duyên". Ảnh: FBNV Lâm Khánh Chi từng bị ghép ảnh trước và sau đeo kính áp tròng và bị nhận xét "xuống sắc" khi không có kính áp tròng hỗ trợ. Ảnh: Công lý và xã hội Bị “dìm” nhan sắc, Lâm Khánh Chi đáp trả: "Nghĩ sao mà so sánh như thế lấy tấm hình này để dìm hàng chị hả mấy em. Chị đẹp hay không cả thế giới ai cũng biết em nhé. Đừng giống có mắt mà không tròng nhé các em. Càng dìm chị càng đẹp ra càng hại chị càng hót. Mai chị úp hình mặt mộc cho tụi em chống mắt lên nhìn nhé. Buồn quá mọi người ơi". Sau đó, Lâm Khánh Chi đăng ảnh để mặt mộc và chia sẻ: "Muốn so thì lấy hình đàng hoàng mà so sánh nhé. Chấp luôn nè. Mọi người hãy lấy lại công bằng cho Khánh Chi nhé”. Ảnh: Công lý và xã hội Sau khi phẫu thuật thanh quản, Lâm Khánh Chi bị một cư dân mạng mỉa mai: "Tiếng đàn ông cũng không ra đàn ông, đàn bà cũng không ra đàn bà". Trước bình luận này, cô phản hồi: "Ủa vậy có ảnh hưởng đến chị không? Sao miệng chị ác vậy? Chị tu cái miệng lại, tích đức cho con chị nhé. Chúc chị sống lâu trăm tuổi". Ảnh: FBNV Trong một chương trình, Lâm Khánh Chi bị một cư dân mạng chê: "Hồi chưa chuyển giới thì còn bài hit này nọ, giờ chuyển giới rồi thì chẳng còn tập trung vào ca hát nữa, suốt ngày chiêu trò”. Đối mặt với ý kiến này, cô cho hay: "Tại sao bạn lại cho rằng tôi chuyển giới thì không tập trung ca hát nữa? Tôi vẫn ra bài hát, album liên tục. Những bài hát trên Youtube của tôi lên tới cả trăm bài, bạn có thể lên xem thử. Hay bạn muốn tôi in một cái đĩa 100 bài để gửi tới nhà cho bạn làm bằng chứng thì mới được? Bấm tên tôi lên Youtube, bài hát của tôi ngập tràn, tôi nhìn còn chóng mặt mà bạn lại bảo tôi không tập trung ca hát?". Ảnh: FBNV Xem video "Lâm Khánh Chi vào bếp nấu ăn". Nguồn FBNV

Mới đây, Lâm Khánh Chi đăng tải ảnh chụp bình luận của một antifan xúc phạm giới tính của cô. Ngoài ra, nữ ca sĩ chuyển giới nhắn nhủ đến antifan này: "Trong cuộc sống này không có gì gọi là hoàn hảo hết, chị H may mắn hơn em, chị được làm con gái từ lúc trong bụng mẹ, còn em... Em muốn làm con gái, em phải trả giá rất nhiều thứ, em phải đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí bằng cả tính mạng của em mới có được như ngày hôm nay. Ảnh: FBNV ...Tại sao chị buông lời cay đắng, xúc phạm, mỉa mai, em hả chị... Chị H có xinh đẹp, nhưng phát ngôn của chị quá kém cỏi, em rất tiếc cho chị. Mọi người vào xem lời bình luận của chị H”, Lâm Khánh Chi viết. Ảnh: FBNV Cách đây ít ngày, Lâm Khánh Chi bị antifan chê già như mẹ của Hồ Quang Hiếu khi đăng tải hình ảnh bên nam ca sĩ này. Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ đáp trả: “Sáng ngủ dậy anh súc miệng chưa”. Sau đó, cô chỉnh sửa bình luận thành: "Vô duyên". Ảnh: FBNV Lâm Khánh Chi từng bị ghép ảnh trước và sau đeo kính áp tròng và bị nhận xét "xuống sắc" khi không có kính áp tròng hỗ trợ. Ảnh: Công lý và xã hội Bị “dìm” nhan sắc, Lâm Khánh Chi đáp trả : "Nghĩ sao mà so sánh như thế lấy tấm hình này để dìm hàng chị hả mấy em. Chị đẹp hay không cả thế giới ai cũng biết em nhé. Đừng giống có mắt mà không tròng nhé các em. Càng dìm chị càng đẹp ra càng hại chị càng hót. Mai chị úp hình mặt mộc cho tụi em chống mắt lên nhìn nhé. Buồn quá mọi người ơi". Sau đó, Lâm Khánh Chi đăng ảnh để mặt mộc và chia sẻ: "Muốn so thì lấy hình đàng hoàng mà so sánh nhé. Chấp luôn nè. Mọi người hãy lấy lại công bằng cho Khánh Chi nhé”. Ảnh: Công lý và xã hội Sau khi phẫu thuật thanh quản, Lâm Khánh Chi bị một cư dân mạng mỉa mai: "Tiếng đàn ông cũng không ra đàn ông, đàn bà cũng không ra đàn bà". Trước bình luận này, cô phản hồi: "Ủa vậy có ảnh hưởng đến chị không? Sao miệng chị ác vậy? Chị tu cái miệng lại, tích đức cho con chị nhé. Chúc chị sống lâu trăm tuổi". Ảnh: FBNV Trong một chương trình, Lâm Khánh Chi bị một cư dân mạng chê: "Hồi chưa chuyển giới thì còn bài hit này nọ, giờ chuyển giới rồi thì chẳng còn tập trung vào ca hát nữa, suốt ngày chiêu trò”. Đối mặt với ý kiến này, cô cho hay: "Tại sao bạn lại cho rằng tôi chuyển giới thì không tập trung ca hát nữa? Tôi vẫn ra bài hát, album liên tục. Những bài hát trên Youtube của tôi lên tới cả trăm bài, bạn có thể lên xem thử. Hay bạn muốn tôi in một cái đĩa 100 bài để gửi tới nhà cho bạn làm bằng chứng thì mới được? Bấm tên tôi lên Youtube, bài hát của tôi ngập tràn, tôi nhìn còn chóng mặt mà bạn lại bảo tôi không tập trung ca hát?". Ảnh: FBNV Xem video "Lâm Khánh Chi vào bếp nấu ăn". Nguồn FBNV