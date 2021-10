Nhung Kate đóng nữ chính phần tiền truyện “John Wick” tài năng ra sao?

Nhung Kate sẽ tham gia mini-series “The Continental” – tiền truyện của chuỗi phim điện ảnh “John Wick” (Keanu Reeves đóng chính). Nhân vật của cô tên Yen. Theo Zing, Nhung Kate sẽ sang Hungary quay phim vào đầu tháng 11/2021. Người đồng hành cùng cô là bạn trai Johnny Trí Nguyễn. Ảnh: An ninh thủ đô Nhung Kate chia sẻ, điều khiến cô lo nhất khi lần đầu đóng phim Hollywood là võ thuật vì vai diễn có nhiều cảnh hành động. Hiện tại, ngoài tích cực tập võ, bạn gái của Johnny Trí Nguyễn còn học tiếng Anh. Nhung Kate thừa nhận cô mới chỉ giao tiếp tiếng Anh đơn giản. Ảnh: An ninh thủ đô Nhung Kate sinh năm 1989, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Năm 2010, nữ diễn viên giành giải nhất cuộc thi Diễn viên trẻ triển vọng Việt Nam. Ảnh: FB Nhung Kate Năm 2009, Nhung Kate có vai diễn lớn đầu tiên. Đó là cô nha sĩ Thảo xinh đẹp trong phim “Bà nội không thích ăn pizza”. Cô đóng cặp cùng MC Danh Tùng. Ảnh: FB Nhung Kate Năm 2013, Nhung Kate đóng phim truyền hình "Bí mật tam giác vàng". Vai diễn của cô là Nathavon - một nữ trùm ma tuý lạnh lùng, tàn nhẫn, mưu mô, thủ đoạn, nhưng ẩn giấu bên trong là một tâm hồn bị tổn thương. Ảnh: VTV Khi “Bí mật tam giác vàng” lên sóng, diễn xuất của Nhung Kate gây ấn tượng. Nữ diễn viên cho biết: “Bây giờ ra đường. ai cũng gọi tôi là "Nathavon". Với một diễn viên trẻ như tôi thì đó thực sự là hạnh phúc”. Ảnh: Người lao động Sau “Bí mật tam giác vàng”, Nhung Kate đóng vai Tuyết phim “Đoạt hồn”, đặc vụ cảnh sát Đa Đa trong “Siêu trộm”. Ảnh: Dân Việt Năm 2016, Nhung Kate tham gia bộ phim kinh dị “Cô hầu gái”. Vai diễn của Nhung Kate là cô hầu gái nghèo, mồ côi tên Linh đến tìm việc trong một ngôi biệt thự lộng lẫy nhưng u ám. Ảnh: Elle Với vai Linh trong “Cô hầu gái”, Nhung Kate giành giải thưởng Special Mention for Acting (giải thưởng đặc biệt về diễn xuất) tại Liên hoan phim Los Angeles 2017 và được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Ảnh: Elle Nhung Kate thường được mệnh danh là “đả nữ” mới của màn ảnh Việt. Ảnh: FB Nhung Kate Xem video "Khám phá túi của Nhung Kate". Nguồn Tạp chí Đẹp

