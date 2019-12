Những đối thủ nào của Lương Thùy Linh chắc chân top 40 Miss World?

Đại diện Moldova - Elizaveta Cuznetova sẽ có mặt trong top 40 cuộc thi Miss World 2019 - Hoa hậu Thế giới 2019 vì thắng ở phần thi Head to Head. Elizaveta năm nay 19 tuổi, cao 1m72, có thể nói tiếng Anh, Nga, Pháp. Ngoài đại diện Moldova, người đẹp đến từ Nepal - Anushka Shrestha. cũng có suất vào top 40 chung cuộc bởi là một trong số thí sinh giành chiến thắng ở phần Head to Head. Cô năm nay 23 tuổi, cao 1m65. Đến từ Venezuela, Isabella Rodriguez cũng có mặt trong số 10 thí sinh xuất sắc nhất phần thi Head to Head. Người đẹp năm nay 26 tuổi, cao 1m78. Top 40 chung cuộc sẽ có mặt Isabella. Chiến thắng phần thi Head to Head giúp đại diện Nigeria - Nyekachi Douglas lọt top 40. Cô gái này năm nay 21 tuổi, cao 1m84. Cùng với đại diện Nigeria, người đẹp đến từ Mexico - Ashley Alvidrez cũng có mặt trong danh sách 40 thí sinh chung cuộc. Ashley cao 1m75, năm nay 20 tuổi. Michelle Daniela Dee năm nay 24 tuổi, cao 1m75. Đại diện Philippines hiện chắc chân vào top 40 sau khi ghi tên mình trong danh sách các thí sinh xuất sắc nhất phần thi Head to Head. Joylyn Anita Conway là đại diện Guyana tại Hoa hậu Thế giới 2019. Người đẹp đang là một trong số 40 thí sinh xuất sắc nhất. Đến từ Ấn Độ, Suman Ratansingh Rao năm nay 20 tuổi, cao 1m77. Cô lọt top 40 nhờ tài hùng biện ở phần thi Head to head. Araceli Bobadilla - nữ sinh viên báo chí đến từ Paraguay được đánh giá cao về nhan sắc lẫn tài năng. Hiện tại, người đẹp xuất sắc có mặt trong top 40 chung cuộc Miss World. Tya Jane La Shon Ramey năm nay 21 tuổi, cao 1m82. Cô là đại diện Trinidad & Tobago. Sau khi đoạt giải phụ Head to Head, cô ghi tên mình vào top 40. Mời quý độc giả xem video dự thi Hoa hậu Thế giới 2019 của Lương Thùy Linh. Nguồn BTC

Đại diện Moldova - Elizaveta Cuznetova sẽ có mặt trong top 40 cuộc thi Miss World 2019 - Hoa hậu Thế giới 2019 vì thắng ở phần thi Head to Head. Elizaveta năm nay 19 tuổi, cao 1m72, có thể nói tiếng Anh, Nga, Pháp. Ngoài đại diện Moldova, người đẹp đến từ Nepal - Anushka Shrestha. cũng có suất vào top 40 chung cuộc bởi là một trong số thí sinh giành chiến thắng ở phần Head to Head. Cô năm nay 23 tuổi, cao 1m65. Đến từ Venezuela, Isabella Rodriguez cũng có mặt trong số 10 thí sinh xuất sắc nhất phần thi Head to Head. Người đẹp năm nay 26 tuổi, cao 1m78. Top 40 chung cuộc sẽ có mặt Isabella. Chiến thắng phần thi Head to Head giúp đại diện Nigeria - Nyekachi Douglas lọt top 40. Cô gái này năm nay 21 tuổi, cao 1m84. Cùng với đại diện Nigeria, người đẹp đến từ Mexico - Ashley Alvidrez cũng có mặt trong danh sách 40 thí sinh chung cuộc. Ashley cao 1m75, năm nay 20 tuổi. Michelle Daniela Dee năm nay 24 tuổi, cao 1m75. Đại diện Philippines hiện chắc chân vào top 40 sau khi ghi tên mình trong danh sách các thí sinh xuất sắc nhất phần thi Head to Head. Joylyn Anita Conway là đại diện Guyana tại Hoa hậu Thế giới 2019. Người đẹp đang là một trong số 40 thí sinh xuất sắc nhất. Đến từ Ấn Độ, Suman Ratansingh Rao năm nay 20 tuổi, cao 1m77. Cô lọt top 40 nhờ tài hùng biện ở phần thi Head to head. Araceli Bobadilla - nữ sinh viên báo chí đến từ Paraguay được đánh giá cao về nhan sắc lẫn tài năng. Hiện tại, người đẹp xuất sắc có mặt trong top 40 chung cuộc Miss World . Tya Jane La Shon Ramey năm nay 21 tuổi, cao 1m82. Cô là đại diện Trinidad & Tobago. Sau khi đoạt giải phụ Head to Head, cô ghi tên mình vào top 40. Mời quý độc giả xem video dự thi Hoa hậu Thế giới 2019 của Lương Thùy Linh. Nguồn BTC