Những bóng hồng vướng nghi vấn hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên

Mới đây, mối quan hệ giữa chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy và Phí Phương Anh gây xôn xao sau khi cả hai ngồi cạnh nhau trong đêm nhạc Ngày em thắp sao trời của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diễn ra vào ngày 18/5 tại Hà Nội. Ảnh: FBNV. Phía doanh nhân Đức Huy và Phí Phương Anh vẫn chưa lên tiếng về những đồn đoán của cư dân mạng. Ảnh: FBNV. Đức Huy là chồng cũ Lệ Quyên nên cuộc sống của anh nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Vào tháng 1/2021, anh bất ngờ đăng ảnh bên Cẩm Đan - top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: FBNV. Phía Cẩm Đan cho biết, cô quen biết doanh nhân Đức Huy khi thi Hoa hậu Việt Nam. Theo Cẩm Đan, biết cô đi thi chỉ với 300.000 đồng trong tay, ông chủ phòng trà muốn hỗ trợ. Phía nam doanh nhân cho biết, anh và Cẩm Đan chỉ là bạn bè, anh em. Ảnh: FBNV. Tháng 10/2021, Đức Huy hủy theo dõi Cẩm Đan trên Instagram còn Cẩm Đan khẳng định bản thân trong tình trạng độc thân. Nhiều người đặt nghi vấn mối quan hệ giữa Cẩm Đan và Đức Huy rạn nứt. Ảnh: FBNV. Tháng 3/2022, khi tham gia The Face Vietnam, Cẩm Đan bật khóc khi ban giám khảo muốn biết về câu chuyện khiến cô bị cộng đồng mạng “tấn công”. “Chuyện của em là rất riêng tư nên em không muốn nhắc lại để tránh ảnh hưởng đến một người nào đó trong câu chuyện này. Em sẽ không kể đâu ạ", Cẩm Đan cho biết. Một số khán giả cho rằng câu chuyện mà Cẩm Đan không muốn nhắc lại là ồn ào tình cảm. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Tháng 10/2021, tin đồn tình cảm giữa Đức Huy và Mai Phương rộ lên khi nam doanh nhân đăng tải hình ảnh nàng hậu dạy con trai của anh tại nhà riêng. Ảnh: FBNV. Phía Mai Phương cho biết, cô có cơ hội làm việc cùng ông chủ phòng trà khi tham gia bếp ăn từ thiện mùa dịch. Tình cờ chồng cũ của Lệ Quyên đang tìm gia sư có kỹ năng tiếng Anh để dạy kèm cho con trai của anh. Mai Phương nhận lời vì dạy tiếng Anh là việc làm thêm từ lâu của cô. Mai Phương khẳng định, mối quan hệ giữa cô và Đức Huy chỉ đơn thuần là công việc, không phải chuyện yêu đương. Phía Đức Huy xin lỗi Mai Phương và gỡ hình ảnh gây hiểu lầm. Ảnh: FBNV. Tháng 12/2021, trong clip được lan truyền, doanh nhân Đức Huy và một cô gái bước ra từ một tụ điểm, có những cử chỉ khá thân thiết. Đáng chú ý, Khánh My bị nhiều người réo tên vì có dáng người rất giống cô gái trong clip. Ảnh: Vietnamnet, FBNV. Phía Đức Huy cho biết, mỹ nhân váy đỏ trong clip là Khánh My. Vào hôm đó, vì phải làm một số thủ tục giấy tờ, Khánh My được nam doanh nhân đứng ra giúp đỡ. Phía doanh nhân khẳng định cả hai chỉ có quan hệ bạn bè. Cụ thể, sau khi giúp người đẹp, cả hai đi ăn cùng một nhóm bạn, chứ không hề "đánh lẻ" đi chơi Giáng sinh. Ảnh: Công Lý Và Xã Hội. Năm 2022, nhiều người tò mò mối quan hệ giữa chồng cũ Lệ Quyên và Thiều Bảo Trang vì nam doanh nhân rất chăm tương tác những bài viết, hình ảnh của Thiều Bảo Trang. Đối mặt với những đồn đoán, người trong cuộc đều giữ im lặng. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Lệ Quyên đọ sắc cùng Maya". Nguồn FB Maya

Mới đây, mối quan hệ giữa chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy và Phí Phương Anh gây xôn xao sau khi cả hai ngồi cạnh nhau trong đêm nhạc Ngày em thắp sao trời của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diễn ra vào ngày 18/5 tại Hà Nội. Ảnh: FBNV. Phía doanh nhân Đức Huy và Phí Phương Anh vẫn chưa lên tiếng về những đồn đoán của cư dân mạng. Ảnh: FBNV. Đức Huy là chồng cũ Lệ Quyên nên cuộc sống của anh nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Vào tháng 1/2021, anh bất ngờ đăng ảnh bên Cẩm Đan - top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: FBNV. Phía Cẩm Đan cho biết, cô quen biết doanh nhân Đức Huy khi thi Hoa hậu Việt Nam. Theo Cẩm Đan, biết cô đi thi chỉ với 300.000 đồng trong tay, ông chủ phòng trà muốn hỗ trợ. Phía nam doanh nhân cho biết, anh và Cẩm Đan chỉ là bạn bè, anh em. Ảnh: FBNV. Tháng 10/2021, Đức Huy hủy theo dõi Cẩm Đan trên Instagram còn Cẩm Đan khẳng định bản thân trong tình trạng độc thân. Nhiều người đặt nghi vấn mối quan hệ giữa Cẩm Đan và Đức Huy rạn nứt. Ảnh: FBNV. Tháng 3/2022, khi tham gia The Face Vietnam, Cẩm Đan bật khóc khi ban giám khảo muốn biết về câu chuyện khiến cô bị cộng đồng mạng “tấn công”. “Chuyện của em là rất riêng tư nên em không muốn nhắc lại để tránh ảnh hưởng đến một người nào đó trong câu chuyện này. Em sẽ không kể đâu ạ", Cẩm Đan cho biết. Một số khán giả cho rằng câu chuyện mà Cẩm Đan không muốn nhắc lại là ồn ào tình cảm. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Tháng 10/2021, tin đồn tình cảm giữa Đức Huy và Mai Phương rộ lên khi nam doanh nhân đăng tải hình ảnh nàng hậu dạy con trai của anh tại nhà riêng. Ảnh: FBNV. Phía Mai Phương cho biết, cô có cơ hội làm việc cùng ông chủ phòng trà khi tham gia bếp ăn từ thiện mùa dịch. Tình cờ chồng cũ của Lệ Quyên đang tìm gia sư có kỹ năng tiếng Anh để dạy kèm cho con trai của anh. Mai Phương nhận lời vì dạy tiếng Anh là việc làm thêm từ lâu của cô. Mai Phương khẳng định, mối quan hệ giữa cô và Đức Huy chỉ đơn thuần là công việc, không phải chuyện yêu đương. Phía Đức Huy xin lỗi Mai Phương và gỡ hình ảnh gây hiểu lầm. Ảnh: FBNV. Tháng 12/2021, trong clip được lan truyền, doanh nhân Đức Huy và một cô gái bước ra từ một tụ điểm, có những cử chỉ khá thân thiết. Đáng chú ý, Khánh My bị nhiều người réo tên vì có dáng người rất giống cô gái trong clip. Ảnh: Vietnamnet, FBNV. Phía Đức Huy cho biết, mỹ nhân váy đỏ trong clip là Khánh My. Vào hôm đó, vì phải làm một số thủ tục giấy tờ, Khánh My được nam doanh nhân đứng ra giúp đỡ. Phía doanh nhân khẳng định cả hai chỉ có quan hệ bạn bè. Cụ thể, sau khi giúp người đẹp, cả hai đi ăn cùng một nhóm bạn, chứ không hề "đánh lẻ" đi chơi Giáng sinh. Ảnh: Công Lý Và Xã Hội. Năm 2022, nhiều người tò mò mối quan hệ giữa chồng cũ Lệ Quyên và Thiều Bảo Trang vì nam doanh nhân rất chăm tương tác những bài viết, hình ảnh của Thiều Bảo Trang. Đối mặt với những đồn đoán, người trong cuộc đều giữ im lặng. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Lệ Quyên đọ sắc cùng Maya". Nguồn FB Maya