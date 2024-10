Nhìn lại 7 năm bên nhau của Phương Lan - Phan Đạt

Cuộc hôn nhân của Phương Lan - Phan Đạt gây chú ý sau khi Phan Đạt nói anh đánh mất mối tình 7 năm giữa ồn ào “bóc phốt” đồng nghiệp. Phương Lan hiện tại giữ im lặng. Trong khi đó, Phan Đạt cho biết, vợ chồng anh không tìm được tiếng nói chung trong công việc, hiện tại chưa ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề do bận rộn. Ảnh: FB Phương Lan. Theo VTV, Phan Đạt biết đến Phương Lan qua các vở kịch. Anh nhắn tin làm quen với Phương Lan. Do bán hàng online, Phương Lan thân thiện trả lời với Phan Đạt. Biết anh thích xem kịch, Phương Lan thường mời Phan Đạt đến xem vở kịch cô diễn. Ảnh: FB Phương Lan. Phan Đạt là nhân viên văn phòng nhưng sau đó nghỉ việc để làm quản lý của Phương Lan. Ảnh: VTV. Phan Đạt góp ý cho Phương Lan về phong cách thời trang. Bình thường, nữ diễn viên phải thay trang phục 3 lần, thậm chí 6 lần Phan Đạt mới ưng ý. Ảnh: FB Phương Lan. Được Phan Đạt lo lắng mọi việc, Phương Lan chỉ cần tập trung làm việc mỗi khi đến phim trường. Ảnh: FB Phương Lan. Phương Lan từng chia sẻ: “Nếu chọn sự nghiệp thì tôi sẽ không có Phan Đạt. Nhưng nếu chọn Phan Đạt thì tôi có cả hai, ngại gì mà mình không chọn Đạt. Người đàn ông chịu đứng sau để hỗ trợ mình mọi thứ trong công việc thì không dễ dàng gì”. Ảnh: FB Phương Lan. Theo Vietnamnet, sau khi tình cảm chín muồi, Phương Lan và Phan Đạt xin phép gia đình sống chung. Ảnh: FB Phương Lan. Khi sống chung, cặp đôi thuê một căn nhà với giá hơn 10 triệu/tháng. Cả hai gặp khó khăn về kinh tế, có lúc chỉ còn 128 nghìn đồng trong túi. Sau đó, Phương Lan và Phan Đạt cũng vượt qua khó khăn. Ảnh: FB Phương Lan. Trong một lần đi làm về khuya, Phan Đạt ngỏ ý muốn kết hôn, Phương Lan gật đầu đồng ý. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới năm 2020 nhưng sau đó hoãn cưới do dịch COVID-19. Ảnh: FB Phương Lan.Đám cưới của Phương Lan diễn ra năm 2023. Ảnh: Vietnamnet. Phương Lan chia sẻ, mẹ chồng cô tinh tế, thấu hiểu tâm lý con dâu. Biết Phương Lan không biết nấu món Bắc, mẹ chồng cô vẫn thông cảm. Hai mẹ con nữ diễn viên hay mua đồ trực tuyến gửi cho nhau. Ảnh: Vietnamnet. Sau đám cưới, Phương Lan và Phan Đạt thường xuyên sánh đôi tham gia sự kiện. Ảnh: FB Phương Lan. Mời quý độc giả xem video: "Phan Đạt - Phương Lan dự sự kiện". Nguồn FB Phan Đạt

Cuộc hôn nhân của Phương Lan - Phan Đạt gây chú ý sau khi Phan Đạt nói anh đánh mất mối tình 7 năm giữa ồn ào “bóc phốt” đồng nghiệp. Phương Lan hiện tại giữ im lặng. Trong khi đó, Phan Đạt cho biết, vợ chồng anh không tìm được tiếng nói chung trong công việc, hiện tại chưa ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề do bận rộn. Ảnh: FB Phương Lan. Theo VTV, Phan Đạt biết đến Phương Lan qua các vở kịch. Anh nhắn tin làm quen với Phương Lan. Do bán hàng online, Phương Lan thân thiện trả lời với Phan Đạt. Biết anh thích xem kịch, Phương Lan thường mời Phan Đạt đến xem vở kịch cô diễn. Ảnh: FB Phương Lan. Phan Đạt là nhân viên văn phòng nhưng sau đó nghỉ việc để làm quản lý của Phương Lan. Ảnh: VTV. Phan Đạt góp ý cho Phương Lan về phong cách thời trang. Bình thường, nữ diễn viên phải thay trang phục 3 lần, thậm chí 6 lần Phan Đạt mới ưng ý. Ảnh: FB Phương Lan. Được Phan Đạt lo lắng mọi việc, Phương Lan chỉ cần tập trung làm việc mỗi khi đến phim trường. Ảnh: FB Phương Lan. Phương Lan từng chia sẻ: “Nếu chọn sự nghiệp thì tôi sẽ không có Phan Đạt. Nhưng nếu chọn Phan Đạt thì tôi có cả hai, ngại gì mà mình không chọn Đạt. Người đàn ông chịu đứng sau để hỗ trợ mình mọi thứ trong công việc thì không dễ dàng gì”. Ảnh: FB Phương Lan. Theo Vietnamnet, sau khi tình cảm chín muồi, Phương Lan và Phan Đạt xin phép gia đình sống chung. Ảnh: FB Phương Lan. Khi sống chung, cặp đôi thuê một căn nhà với giá hơn 10 triệu/tháng. Cả hai gặp khó khăn về kinh tế, có lúc chỉ còn 128 nghìn đồng trong túi. Sau đó, Phương Lan và Phan Đạt cũng vượt qua khó khăn. Ảnh: FB Phương Lan. Trong một lần đi làm về khuya, Phan Đạt ngỏ ý muốn kết hôn, Phương Lan gật đầu đồng ý. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới năm 2020 nhưng sau đó hoãn cưới do dịch COVID-19. Ảnh: FB Phương Lan. Đám cưới của Phương Lan diễn ra năm 2023. Ảnh: Vietnamnet. Phương Lan chia sẻ, mẹ chồng cô tinh tế, thấu hiểu tâm lý con dâu. Biết Phương Lan không biết nấu món Bắc, mẹ chồng cô vẫn thông cảm. Hai mẹ con nữ diễn viên hay mua đồ trực tuyến gửi cho nhau. Ảnh: Vietnamnet. Sau đám cưới, Phương Lan và Phan Đạt thường xuyên sánh đôi tham gia sự kiện. Ảnh: FB Phương Lan. Mời quý độc giả xem video: "Phan Đạt - Phương Lan dự sự kiện". Nguồn FB Phan Đạt