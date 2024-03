Nhật Kim Anh lên tiếng về tin đồn tổ chức hôn lễ lần 2

Diễn viên Nhật Kim Anh vừa phủ nhận chuyện tổ chức đám cưới lần 2. "Em tiễn nhỏ em của em về nhà chồng mà mấy nay anh chị trên mạng nói là em đi lấy chồng. Em nhìn đám cưới em cũng nôn lắm đó chứ. Nhưng thôi chừng nào duyên tới rồi chạy tiếp", Nhật Kim Anh cho hay. Nữ diễn viên hứa sẽ thông báo nếu lên xe hoa lần 2. "Chừng nào em lên xe bông là cả nhà cũng biết. Thương em đừng có đồn nữa nhé”, Nhật Kim Anh bày tỏ.Nhật Kim Anh ly hôn năm 2018. Sau đó, cô kín tiếng về chuyện tình cảm. Hậu ly hôn, Nhật Kim Anh vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ TiTi và diễn viên Lợi Trần. Nhật Kim Anh phủ nhận nghi vấn hẹn hò TiTi. Năm 2022, khi bị đồn mối quan hệ với TiTi rạn nứt, Nhật Kim Anh cho biết, cả hai vẫn thân thiết. Do Nhật Kim Anh và TiTi bận rộn công việc riêng nên không đồng hành cùng nhau. Năm 2022, Nhật Kim Anh thường xuyên xuất hiện bên nam diễn viên Lợi Trần. Trong cuộc phỏng vấn với Saostar, Lợi Trần cho biết, do làm đại sứ cho công ty của Nhật Kim Anh, anh thân thiết với đàn chị. Lợi Trần còn khẳng định, cả hai chỉ là đồng nghiệp. Con trai Nhật Kim Anh sống cùng bố và ông bà nội ở Cần Thơ. Nhật Kim Anh chia sẻ, gần như tuần nào cô cũng dành hai ngày cuối tuần để về với con. Nhật Kim Anh và chồng cũ đã tìm được tiếng nói chung về việc nuôi dạy con trai chung. Ngoài công việc, con trai, nữ diễn viên còn dành nhiều thời gian cho mẹ ruột. Nhật Kim Anh chia sẻ trên Vietnamnet, cô thấy mình may mắn vì dù không có người đàn ông bên cạnh nhưng có mẹ làm hậu phương hỗ trợ mọi việc. Xem video "Nhật Kim Anh đưa con trai đi chơi". Nguồn FBNV

