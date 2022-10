Nhan sắc nữ ca sĩ dính tin đồn hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên

Mới đây rộ nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên, doanh nhân Đức Huy đang hẹn hò với nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang. Cư dân mạng dựa vào những hình ảnh Đức Huy và Thiều Bảo Trang cùng check in tại một địa điểm ở Hàn Quốc và trong khung hình chụp nữ ca sĩ sinh năm 1992 có cả Đức Huy mờ mờ phía sau. Đồng thời, thời gian gần đây, Đức Huy rất chăm tương tác những bài viết, hình ảnh của Thiều Bảo Trang trên mạng xã hội khiến rộ tin đồn. Tuy nhiên, hiện tại cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Thiều Bảo Trang được nhiều người biết tới khi tham gia The Voice - Giọng hát Việt 2012 và bị dính tin đồn có mối quan hệ “thân thiết” với Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Phương Uyên. Thời gian gần đây, Thiều Bảo Trang đã thay đổi ngoại hình rõ rệt, từ cô nàng tomboy biến hóa thành mỹ nhân quyến rũ. Mái tóc dài, làn da trắng mịn màng, vóc dáng ngày càng nuột nà nhờ chăm chỉ tập luyện, giọng ca sinh năm 1992 được khen thăng hạng nhan sắc. Đời thường, Thiều Bảo Trang ăn vận rất giản dị nhưng cô xuất hiện ở đâu cũng gây chú ý vì nhan sắc tuyệt hảo. Hình ảnh Thiều Bảo Trang hướng tới là quyến rũ, thanh lịch. Tự tin với vóc dáng chuẩn, Thiều Bảo Trang thường diện trang phục khoe được vòng eo thon và vòng 1 đẹp mắt. Vóc dáng, làn da được chăm chút cẩn thận nên Thiều Bảo Trang trẻ hơn so với tuổi 30 của mình. Tập luyện đều đặn giúp cho Thiều Bảo Trang sở hữu body vạn người mê.Xem video "Lệ Quyên đọ sắc cùng Maya". Nguồn FB Maya

